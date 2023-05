Athletico-PR derrota Libertad no Paraguai e fica perto das oitavas da Libertadores

O Athletico-PR deu um grande passo rumo à classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, ao derrotar o Libertad por 2 a 1, em pleno estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela terceira rodada. De quebra, recuperou a liderança do Grupo G.

Com o resultado, o Athletico chegou aos sete pontos e precisa de apenas uma vitória nos próximos três jogos para selar sua classificação. O Alianza Lima é o segundo, com quatro, seguido por Atlético-MG e Libertad, ambos com três.

O técnico Paulo Turra entregou o que prometeu: um time totalmente ofensivo no Paraguai. Com Vitor Bueno jogando como armador e com três homens à frente, o Athletico acabou ficando vulnerável e não conseguiu suportar a pressão inicial do Libertad.

Logo aos nove minutos, Bento saiu jogando errado e entregou a bola de bandeja para Villalba, que acionou Óscar Cardozo. Ele deu um drible desconcertante em Pedro Henrique e contou com uma falha do goleiro para fazer 1 a 0.

O Libertad teve tudo para fazer o segundo aos 32 minutos. Villalba recebeu dentro da área, driblou Pedro Henrique e deu para Óscar Cardozo. Da marca do pênalti, pegou muito forte na bola e isolou.

Sem muita criatividade, o Athletico não ameaçou no primeiro tempo e escapou de ir para o intervalo com um placar contra ainda mais elástico. Melhor para Paulo Turra, que fez mudanças ousadas colocando dois atacantes (Thiago Andrade e Rômulo) nas vagas de Vitor Bueno e Pablo.

E brilhou a estrela do treinador, pupilo de Felipão. Aos seis minutos, após cobrança de falta, Pedro Henrique ajeitou para Rômulo, que tocou por cima de Martín Silva para deixar tudo igual.

O Libertad sentiu o golpe e viu o Athletico fazer mais um. Aos 20 minutos, Terans cruzou nos pés de Alex Santana, que só teve o trabalho de empurrar para o gol, era a virada.

Nos minutos finais, o Libertad pressionou o Athletico, que recuou e conseguiu confirmar três pontos importantes no Paraguai.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Atlético-MG no dia 23, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 23h, o Libertad visita o Alianza Lima, no Alejandro Villanueva, no Peru.

FICHA TÉCNICA

LIBERTAD 1 X 2 ATHLETICO

LIBERTAD – Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Giménez (Roque Santa Cruz); Sanabria (Espinoza), Campuzano, Villalba (Iván Ramírez), Diego Gómez (Lezcano) e Enso González; Óscar Cardozo (Oviedo).

ATHLETICO – Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Pedrinho; Fernandinho, Alex Santana (Erick) e Vitor Bueno (Thiago Andrade); Terans (Christian), Vitor Roque e Pablo (Rômulo). Técnico: Paulo Turra.

GOLS – Óscar Cardozo, aos nove minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos seis, e Alex Santana, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jhon Ospina (COL).

CARTÕES AMARELOS – Campuzano (Libertad) Alex Santana, Christian, Pablo e Thiago Heleno (Athletico).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR).