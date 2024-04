Athletico-PR, Criciúma, Ceará e Cuiabá são campeões estaduais; veja lista

Os dez primeiros campeões estaduais foram conhecidos neste sábado, incluindo cinco da elite nacional: Grêmio, Athletico-PR, Criciúma, Ceará e Cuiabá. No domingo, serão conhecidos mais seis campeões: de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Goiás.

O Grêmio conquistou seu 43.º título ao superar o Juventude por 3 a 1, encostando no Internacional, maior campeão com 45. Foi o segundo heptacampeonato seguido do time tricolor, que já tinha conseguido o feito em 1968. A maior sequência pertence ao Inter, octocampeão em 1976.

Ceará e Fortaleza fizeram um clássico equilibrado. Após empate por 1 a 1, o alvinegro venceu a disputa de pênaltis por 3 a 2 e faturou seu 46º título, empatando com o adversário tricolor. O Ceará voltou a ser campeão após seis anos e impediu o Fortaleza de conquistar o hexacampeonato, algo inédito no Estado.

No Paraná, o Athletico-PR venceu o Maringá com tranquilidade, por 3 a 0, e foi bicampeão consecutivo. No total, soma 28 títulos, atrás apenas do Coritiba, com 39.

O Criciúma segurou o empate por 1 a 1 com o Brusque e, como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, conquistou sua 12ª taça, empatando com o Joinville e atrás de Figueirense e Avaí, ambos com 18. O Criciúma é bicampeão.

Em Mato Grosso, o Cuiabá venceu novamente, por 1 a 0, o União Rondonópolis e ergueu seu 13º título. Além disso, foi tetracampeão pela primeira vez em sua história, algo que só o Mixto, maior campeão, com 24 taças, conseguiu duas vezes, em 1954 e 1982.

O dia ainda contou com outros times tradicionais em campo. O CRB foi campeão alagoano pela 34ª vez ao fazer 3 a 1 no ASA. Em Pernambuco, o Sport segurou o empate sem gols com o Náutico e conquistou o lugar mais alto do Estado pela 44ª vez. Tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

Outros dois times foram campeões após muito tempo. O União Araguainense desbancou o Tocantinópolis e conquistou o segundo título do Campeonato Tocantinense depois de 30 anos. Em casa venceu de novo por 2 a 1, mesmo placar do primeiro jogo. O Ceilândia conquistou o Distrito Federal pela terceira vez ao superar o Capital nos pênaltis (4 a 3) após empate sem gols. O último título tinha sido em 2012.

O Altos levou a melhor diante do Parnahyba nos pênaltis (4 a 3) após empate sem gols no tempo normal e conquistou o quarto título do Campeonato Piauiense. A última vez tinha sido em 2021.

Confira abaixo a lista dos campeões estaduais deste sábado:

ALAGOANO – CRB campeão – 34º título

BRASILIENSE – Ceilândia campeão – 3º título

CATARINENSE – Criciúma campeão – 12º título

CEARENSE – Ceará campeão – 46º título

GAÚCHO – Grêmio campeão – 43º título

MATO-GROSSENSE – Cuiabá campeão – 13º título

PARANAENSE – Athletico-PR campeão – 28º título

PERNAMBUCANO – Sport campeão – 44º título

PIAUIENSE – Altos campeão – 4º título)

TOCANTINENSE – União Araguainense campeão – 2º título