Athletico-PR contrata Bruno Peres, lateral-direito que passou por Santos e São Paulo

Bruno Peres é o novo reforço do Athletico-PR para a temporada. O lateral-direito assinou contrato até o final de 2023 e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com 33 anos, ele já está à disposição do técnico Wesley Carvalho para estrear no Campeonato Brasileiro.

“A torcida pode esperar muito trabalho, muita dedicação e muita vontade para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Creio que temos tudo para comemorar muito juntos. Vou tentar me adaptar o mais rápido possível, entrar no esquema do treinador, para que a gente possa ter grandes feitos”.

Com passagens por Santos, São Paulo e Roma, Bruno Peres estava no Trabzonspor da Turquia antes de assinar com o Athletico. O novo camisa 33 falou um pouco das suas características de jogo: “Sou um jogador bastante ofensivo, que gosta de ajudar muito no ataque. Mas aprendi lá fora que a gente tem que defender bem, para depois atacar”, completa.

O experiente lateral chega para substituir Khellven, que já está de malas prontas para jogar na Europa. Bruno deve brigar por posição com Madson, que deve ser titular contra o Fluminense no domingo, na Ligga Arena em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo começando no banco, Peres está ansioso para pisar no gramado pela primeira vez.

“É um dos poucos estádios que eu nunca joguei aqui no Brasil. Jogar na Ligga Arena com a camisa do Athletico será uma emoção única e um momento marcante na minha carreira”, concluiu o jogador.