Athletico-PR confirma retorno de Paulo Autuori, ex-Coritiba, como diretor técnico

O Athletico-PR anunciou nesta quarta-feira o retorno do diretor técnico Paulo Autuori, que volta ao clube após uma passagem pelo rival Coritiba. O ex-treinador deixou a equipe rubro-negra no início de 2022 e reassume um cargo que estava vago desde a saída de Luiz Felipe Scolari, no ano passado.

Esta é a terceira passagem de Paulo Autuori pelo Athletico-PR. A primeira começou em 2016, quando assumiu o cargo de treinador e, mais tarde, de gestor técnico. Retornou em 2020, ficando até 2022. Na ocasião, deixou o clube por divergências após a demissão de James Freitas, técnico dos aspirantes.

Como treinador do Athletico-PR, Paulo Autuori fez um total de 120 jogos, com 49 vitórias, 30 empates e 41 derrotas, um aproveitamento de 49,17%. Foi campeão estadual no comando do clube, em 2016. Como gestor, ajudou a equipe a conquistar o título da Copa Sul-Americana, em 2021.

O retorno do ex-treinador, que tem passagens vencedoras por São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, se deu pela aproximação com o presidente Mario Celso Petraglia, que vem fazendo uma reformulação no departamento de futebol, encabeçada pela saída do CEO Alexandre Leitão.

Paulo Autuori, inclusive, deve estar presente na Ligga Arena nesta quarta-feira para acompanhar o Athletico-PR na partida com o Red Bull Bragantino, marcada para as 19h, pela Copa do Brasil.