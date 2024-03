Ataque salva Tuchel e coloca Bayern nas quartas da Liga dos Campeões; Mbappé classifica o PSG

Thomas Tuchel ganhou um respiro para completar seu ciclo no comando do Bayern de Munique. Já definido que deixará o clube ao fim da temporada, o treinador conseguiu levar a equipe às quartas de final da Liga dos Campeões com virada sob a Lazio na série, graças aos 3 a 0 no Allianz Arena desta terça-feira. Ele continua sonhando em fechar a temporada com um título após queda na Copa da Alemanha e ao ver o Bayer Leverkusen abrir 10 pontos no Alemão.

Havia a possibilidade de os dirigentes do Bayern mudarem de ideia na manutenção do questionado técnico caso a equipe não superasse os italianos. Graças ao artilheiro Kane (fez dois) e ao desafeto Thomas Müller, autores dos gols, Tuchel ganha importante fôlego para terminar a temporada empregado antes de definir seu futuro longe de Munique, respaldado, ainda, pela boa atuação.

A necessidade de gols fez Tuchel apostar em uma escalação bastante ofensiva, com Müller, com o qual andou trocando farpas recentemente por causa de esquema e escalações, Musiala, Kane e o retorno de Leroy Sané. Além dos laterais Kimmich e Rafael Guerreiro liberados para atacar o tempo todo.

A ordem era quebrar o esquema defensivo da Lazio – fez 1 a 0 em Roma e jogava pelo empate. Com arquibancadas lotadas cantando e apoiando, o Bayern iniciou em cima, mas não conseguia esconder a ansiedade pela abertura do marcador.

Um tanto afobado, o time bávaro começou criando bem na fase inicial, com Musiala parando no goleiro Provedel e Kane e Guerreiro batendo para fora. As oportunidades se acumulavam, mas sempre vinham com um marcador em cima e com decisões equivocadas dos atacantes. Para piorar, o relógio parecia passar de pressa.

Com todo mundo na frente, quase que a situação piora para os alemães. O goleador Ciro Immobile perdeu uma cabeçada de ouro, sozinho dentro da área, aos 36 minutos. O desvio do zagueiro atrapalhou o centroavante de balançar as redes e aumentar a vantagem.

O susto acabou se transformando em festa e alívio pouco depois. Guerreiro errou mais uma vez o chute na área, mas Kane mostrou-se atento e antecipou a defesa para mandar de cabeça às redes. Provedel falhou e a série estava empatada.

Já com o minuto de acréscimo superado, o árbitro permitiu uma cobrança de escanteio e veio o segundo gol dos alemães. A bola mal cortada acabou em belo voleio do zagueiro De Ligt que encontrou a cabeça de Müller no caminho para enorme festa na Allianz Arena. O calcanhar do zagueiro deu condições ao veterano.

Com mudança de postura após ver os bávaros viraram o placar agregado, a Lazio voltou do intervalo mais ofensiva e rondando a área. Com seis minutos, Immóbile reclamou de um pênalti. A arbitragem mandou seguir.

Mais calmo ao alcançar rapidamente o resultado necessário, o Bayern colocou a bola no chão e apostou na cadência para fazer o tempo passar. Ao mesmo tempo, agora caprichando nas jogadas, buscava o terceiro gol que daria alívio no confronto. E ele veio após rebote do chute de Sané nos pés de Kane. O inglês subiu para seis gols na Liga dos Campeões, assumindo a artilharia da atual edição, e chegou a 33 na temporada em 33 aparições.

Entregue, a Lazio apenas se segurava para evitar uma goleada histórica. Müller parou na trave e Sané mandou muito perto do ângulo. Sem ver Neuer ameaçado, os bávaros fizeram enorme festa com a vaga e um possível ressurgimento na temporada.

MBAPPÉ COLOCA O PSG NAS QUARTAS

Destaque nos 2 a 0 na França, na ida, o atacante Mbappé voltou a ser decisivo nesta terça-feira, desta vez na Espanha, ao definir a classificação do Paris Saint-Germain às quartas de final com dois gols do triunfo por 2 a 1. Depois de fazer mistério sobre a escalação do astro francês, o técnico Luis Enrique não teve dúvidas em usar sua estrela e foi premiado com belos gols diante da Real Sociedad.

Logo aos 15 minutos, o passe parecia longo, mas Mbappé alcançou a bola pela esquerda, balançou para cima do marcador e bateu forte, superando Remiro. O camisa 7 ainda teve nova oportunidade de ampliar antes do descanso, salva pelo goleiro com a ponta do pé.

Estrela solitária do atual elenco do PSG, Mbappé voltou a mostrar que o Real Madrid está certo em investir pesado em sua contratação. No começo da etapa final, o atacante arrancou pela esquerda e bateu colocado na saída do goleiro para ampliar e deixar o PSG com a vaga na mão. No fim, Merino anotou o de honra dos mandantes.