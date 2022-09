Atalanta vence time de Berlusconi com gol contra de brasileiro e lidera Italiano

A Atalanta aproveitou as fragilidades do modesto Monza, time de Silvio Berlusconi, e assumiu a liderança da tabela do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, o time de Bergamo venceu por 2 a 0 e sustentou o bom momento neste início de competição. O segundo gol foi contra, marcado pelo brasileiro Marlon Santos.

Ainda sem perder, a Atalanta soma três vitórias e um empate, justamente com o Milan, atual campeão. Com 13 pontos, o primeiro colocado da tabela tem dois de vantagem sobre Napoli e o rival de Milão. O Monza, por sua vez, é o pior time do campeonato até o momento. No 20º e último lugar, é o único que ainda não saiu do zero na pontuação.

Os dois gols da partida desta segunda, no encerramento da quinta rodada, saíram no segundo tempo. Aos 12 minutos, Lookman disparou pela esquerda e cruzou rasteiro na área para o dinamarquês Rasmus Hojlund, que surgiu entre dois marcadores e só completou para as redes.

O segundo gol surgiu pouco depois, aos 20. E o autor foi o zagueiro Marlon Santos, que anotou contra as próprias redes. O brasileiro veio do Shakhtar Donetsk e foi formado na base do Fluminense.

A Atalanta, que enfrenta o Cremonese no domingo que vem, tenta se restabelecer na Itália e no futebol europeu após uma temporada apagada. O time de Bergamo vinha de boas participações tanto nas competições nacionais quanto na Liga dos Campeões.

Ainda nesta segunda, Salernitana e Empoli empataram por 2 a 2 na casa do primeiro. O Salernitana soma seis pontos e figura no meio da tabela, enquanto o adversário soma quatro e está pouco acima da zona de rebaixamento.