Atalanta vence em dia de empates e assume o 3º lugar do Campeonato Italiano

A Atalanta se aproveitou do tropeço da Roma para assumir o terceiro lugar do Campeonato Italiano ao derrotar a Lazio pelo placar de 2 a 0 neste sábado, no estádio Olímpico de Roma, pela 22ª rodada. Três jogos foram realizados durante o dia.

De olho na vaga direta para a Liga dos Campeões, a Atalanta não demorou para pressionar a Lazio e abriu o placar logo aos 23 minutos. Davide Zappacosta recebeu dentro da área e jogou no ângulo. A resposta foi com Mattis Zaccagni, que arriscou de longe e colocou o goleiro Juan Musso para trabalhar.

A Atalanta continuou aproveitando melhor as oportunidades e ampliou aos 20 minutos do segundo tempo. Hojlund mostrou um excelente domínio no passe com força de Ademola Lookman. Ele cortou o marcador e ampliou. A Lazio sentiu o gol, deu mais espaços para o adversário, que administrou a vantagem para confirmar a vitória.

Com o resultado, o Atalanta pulou para a terceira colocação, com 41 pontos, atrás apenas do Napoli (56) e da Inter de Milão (43). A Roma, que ficou no 1 a 1 com Lecce (13º), ficou em quinto, com 41.

A Roma chegou a abrir o placar com o argentino Paulo Dybala, mas cedeu o empate ao Lecce, que marcou com Frederico Baschirotto. Por fim, o Spezia (17º) chegou a abrir 2 a 0, com dois gols de Daniele Verde, mas Cambiaghi e Vigneto decretaram a igualdade para o Empoli (10º).