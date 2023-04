Atacante Tales aparece no BID e está liberado para atuar pela Ponte Preta

Com duas derrotas em dois jogos, a Ponte Preta busca recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Para tanto, terá mais uma opção para o setor ofensivo. O atacante Tales, que veio do Aruko, do Paraná, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode estrear.

Tales foi uma das últimas contratações da Ponte Preta antes do encerramento da primeira janela de transferências deste ano. O atacante se apresentou em Campinas, assinou contrato e realizou exames médicos antes de se juntar ao restante do elenco alvinegro.

O jogador tem 24 anos e terá a grande oportunidade da carreira, já que nunca defendeu times de expressão. Antes havia defendido Treze-PB, Cianorte-PR, Pouso Alegre-MG, Barra-SC, Sergipe-SE e por último o Aruko-PR, onde jogou 13 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

Na Série B, a Ponte Preta perdeu para o Vitória, por 3 a 0, e para o Criciúma, na última sexta-feira, por 2 a 1. Com isso, ainda não pontuou e está dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo, diante da Chapecoense, será realizado no sábado, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).