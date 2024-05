Esporte Atacante norueguês marca 4 gols para o Villarreal no empate com o Real Madrid

A última rodada do Campeonato Espanhol semana que vem vai ser para cumprir tabela para os 20 clubes. Neste domingo todas as vagas dos torneios europeus e rebaixados foram definidas. Mas o destaque mesmo foi o empate por 4 a 4 entre Villarreal e Real Madrid com quatro gols do atacante norueguês Alexander Sorloth.

Real Nadrid, Barcelona, Girona e Atlético de Madri foram os classificados para a Liga dos Campeões. O Athletic Bilbao vai para a Liga Europa, enquanto a Real Sociedad será o represententa espanhol na Liga Conferência. Cádiz, Granada e Almería foram rebaixados.

EMPATE HISTÓRICO

Com o título garantido por antecipação e atuando fora de casa, o técnico Carlo Ancelotti colocou os reservas. E mesmo assim foi um passeio do time no primeiro tempo.

Com o ataque se movimentando bem, o Real fez 4 a 1 na primeira etapa e viu o jovem turco Arda Güller se destacar. O meia-atacante de 19 anos marcou dois. Joselu e Lucas Vázquez ampliaram. Sorloth descontou depois de uma falha da zaga dos atuais campeões.

Aliás, a zaga do Real continuou sendo um alvo fácil do atacante norueguês. Logo nos primeiros 11 minutos, Sorloth fez mais três gols.

Aos 28 anos, ele disparou na liderança da artilharia do Espanhol. Chegou aos 23 gols, dois a mais que o ucraniano Dovbyk, do Girona, e quatro a mais que o inglês Bellingham, do Real Madrid.

A última vez que o Real havia sido vazado quatro vezes em um jogo acontecera em janeiro, quando levou 4 a 2 do Atlético de Madri pela Copa do Rei.

O Real deve voltar a colocar seus reservas na última rodada do Espanhol, no sábado, diante do Bétis. A decisão da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, será dia 1º de junho, em Wembley, Londres (Inglaterra).

SEGUNDO COLOCADO

Já o Barcelona acabou com qualquer chance do Girona de terminar em segundo lugar no campeonato. Com os 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano, com gols de Lewandowki e e Pedri (2), o Barça foi aos 82 pontos e manteve quatro de vantagem sobre o Girona, que derrotou o Valencia por 3 a 1, fora de casa.

O atacante brasileiro Vitor Roque, que durante a semana foi alvo de especulações sobre uma possível saída da equipe catalã, entrou aos 34 do segundo tempo no lugar de Lewandowski.

Outro resultado surpreendente na rodada foi a goleada que o Atlético de Madri levou do Osasuna, em casa: 4 a 1. Outros jogos da penúltima rodada do Espanhol neste domingo: Granada 1 x 2 Celta; Cádiz 0 x 0 Las Palmas; Betis 0 x 2 Real Sociedad; Mallorca 2 x 2 Almería; Athletic Bilbao 2 x 0 Sevilla.