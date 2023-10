Atacante Lucas Araújo pede sabedoria ao Guarani e crava: ‘O próximo jogo é nossa Copa do Mundo’

O Guarani se recusa a fazer metas a longo prazo. O time está pensando jogo a jogo, filosofia traçada pelo técnico Umberto Louzer e confirmada por Lucas Araújo nesta quarta-feira. O atacante vem tratando o duelo com o Mirassol, na sexta-feira, no estádio José Maria de Campos Maia, pela Série B do Campeonato Brasileiro, como uma Copa do Mundo.

“Temos que viver jogo a jogo. Esse é o caminho. O próximo jogo é a nossa Copa do Mundo. Se o campeonato acabasse hoje, não teríamos conquistado nosso objetivo. Estamos focados no Mirassol. Vamos fazer a nossa parte para entrar novamente no G-4”, declarou Lucas Araújo.

Este é mais um confronto direto que o Guarani terá na luta pelo acesso. O time bugrino é o quinto colocado, com 54 pontos, apenas dois a mais do que o adversário paulista.

“Não podemos escolher adversário. Confronto direto é no detalhe. Fizemos partidas muito competitivas. Queremos conquistar algo grande. São nesses jogos que precisamos pontuar”, afirmou o meia, que foi só elogios ao Mirassol.

“Mirassol tem uma equipe muito qualificada. Umberto Louzer já está trabalhando o mental e as estratégias que vamos utilizar na partida. Temos que ter atitude e sabedoria para sair com a vitória”, disse.

Os últimos três jogos do Guarani foram confrontos diretos. O time campineiro venceu o Novorizontino (2 a 1), empatou com o Vila Nova (1 a 1) e perdeu para o Vitória (2 a 0).