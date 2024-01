Atacante Iago Dias vira dúvida na Ponte Preta após torção no tornozelo

A Ponte Preta tem uma preocupação para o duelo com o Santos pela próxima rodada do Paulistão. Isso porque o atacante Iago Dias sofreu uma entorse no tornozelo no jogo diante do Mirassol, no último sábado. Ele já iniciou tratamento com o departamento médico, mas ainda é dúvida para o confronto.

Iago Dias jogou apenas 30 minutos do primeiro tempo diante do Mirassol, jogo que terminou 1 a 1, e precisou ser substituído por Paul Villero. O colombiano de 25 anos aparece como favorito para assumir a vaga caso Iago Dias seja realmente vetado.

Por outro lado, o técnico João Brigatti pode ter duas novidades em relação ao primeiro jogo. O zagueiro Nilson Júnior e o atacante Renato esperam ser incluídos na lista de inscritos e podem aparecer. A preparação do time será encerrada na quarta-feira.

Após o empate com o Mirassol, a Ponte Preta somou seu primeiro ponto no Paulistão. Divide a segunda posição do Grupo B com o Palmeiras, atrás do Água Santa, que tem três. O Guarani, sem pontos, completa a chave. O duelo diante do Santos, pela segunda rodada, será realizado na quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP).