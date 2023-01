Atacante Gilberto chega ao Cruzeiro e revela que pedirá dicas ao ídolo Ronaldo

O experiente atacante Gilberto desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira. Chegou sob o carinho da torcida e prometendo perguntar muitas coisas ao ídolo Ronaldo, proprietário do clube, para dar bastante alegrias à torcida. Anunciado oficialmente na sexta-feira, o jogador de 33 anos assinará até o fim de 2024 e vem para ser o centroavante no Mineiro e na volta à elite nacional após saída de Edu.

O goleador estava em atividade no Al Wasl, dos Emirados Árabes, e chega já à disposição do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Ele espera repetir os muitos gols feitos quando ainda estava no País, defendendo as cores do Bahia.

“Um chamado do Cruzeiro é fogo. Quando você vê as pessoas que estão e quem é o dono…”, afirmou Gilberto, ainda a caminho da Toca da Raposa. “Ele está aí”, ouviu de um integrante do clube, sobre a presença de Ronaldo no CT. “Não era para você me falar isso aí, o coração já acelerou”, disse, sem esconder a ,ansiedade por ver o ídolo.

“Vou perguntar (ao Ronaldo) como fazer aquelas arrancadas, como se preparar para o jogo, como minimizar erros…. Tenho várias perguntas, passaria o dia todo perguntando”, afirmou Gilberto, sem esconder o quão admira o ex-centroavante da seleção brasileira.

Aproveitou para revelar que também recebeu boas avaliações sobre o novo comandante. “Tenho de aprender tudo com ele, e só tenho ouvido de quem estava próximo que só veem coisas boas (em Pezzolano). Quero absorver isso tudo, para entender a mentalidade do nosso treinador.”

Sobre a torcida, Gilberto revelou que o carinho já vem de alguns dias. “Muito feliz ser recebido desta forma, com todo suporte do pessoal do Cruzeiro”, afirmou. “Espero estar disponível o mais rápido possível para ajudar e dar alegria aos torcedores. Desde o começo (das negociações) eles foram nas minhas redes sociais e me deram muito carinho. Quero retribuir correndo, lutando e ajudando muito”, disse. “O Cruzeiro tem de ganhar títulos, chegar sempre no mais alto nível.”