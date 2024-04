Esporte Atacante é alvo de racismo em vitória do Atlético de Madrid no Espanhol

Em meio a novos ataques racistas de seus torcedores, o Atlético de Madrid voltou a ganhar e deu um importante passo para obter uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada europeia ao derrotar o Athletic Bilbao por 3 a 1, neste sábado, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético, do técnico argentino Diego Simeone, carregava duas derrotas consecutivas (sendo uma eliminação na Liga dos Campeões) e, com a vitória, se manteve na quarta colocação, com 64 pontos, seis a mais justamente do que o time de Bilbao. Restam cinco rodadas para o fim da temporada.

Já o Athletic vinha de três empates (sendo um deles na conquista da Copa do Rei) e tem como consolo estar bem próximo da vaga da Liga Europa (em quinto tem sete pontos à frente da Real Sociedad).

ATOS RACISTAS

O primeiro tempo foi marcado, novamente, por atos racistas de torcedores do Atlético de Madri. O fato aconteceu aos 37 minutos quando o duelo estava 1 a 0 para o time da casa.

Ao cobrar escanteio, o jogador Nico Williams, que é espanhol e é convocado para a seleção de seu país, reclamou de ataques racistas e comunicou a arbitragem. O juiz seguiu então o protocolo e pediu que avisassem, via alto-falante, que atos preconceituosos são proibidos e precisam parar. A partir daí toda vez que Nico tocava na bola passou a receber vaias.

Antes dele, o atacante brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, também foi alvo de racistas no estádio do Atlético.

A LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, soltou uma nota ainda durante o jogo condenando “qualquer gesto racista e seguirá trabalhando até acabar com esses comportamentos intoleráveis em nosso esporte”.

Mas a resposta em campo veio na sequência. Aos 45 minutos, após Griezmann errar feio um recuo, o Athletic chegou ao empate justamente com um gol de Nico Williams, que ao comemorar fez questão de apontar para a sua pele e dar resposta aos racistas presentes no estádio da capital espanhola.

Antes do ato condenável de torcedores, o jogo estava truncado, com muita marcação e o gol do time madrilenho saiu aos 22 minutos após um chute de fora da área do argentino De Paul, que desviou em Galarreta e encobriu o goleiro Unai Simón.

As duas equipes voltaram iguais para o segundo tempo, mas o Atlético chegou ao segundo gol graças a um belo lançamento de Koke, que encontrou Correa entre a zaga rival. Correa driblou o goleiro e fez 2 a 1.

Sem poder ofensivo do Athletic, o Atlético de Madrid passou a administrar até chegar ao terceiro gol. Lino recebeu na esquerda e chutou rasteiro, a bola bateu na trave, nas costas de Unai Simón e entrou. A arbitragem anotou gol contra do goleiro do time de Bilbao.

PÊNALTI DEFENDIDO COM O ROSTO

Em jogo com três pênaltis (sendo dois perdidos), o Girona praticamente colocou um pé em sua primeira Liga dos Campeões ao bater o Las Palmas por 2 a 0 (gols de Silva e Dovbyk) e ainda pode sonhar, mesmo que de forma distante, com o título.

Chegou aos 71, 13 a menos do que o líder Real Madrid e vai ficar na segunda colocação pelo menos até segunda-feira, quando o Barcelona (terceiro, com 70) recebe o Valencia.

O jogo ganhou destaque ainda pela defesa de um pênalti com o rosto do goleiro Gazzaniga, do Girona após cobrança de Sandro. O goleiro precisou de atendimento depois do chute. O outro pênalti perdido foi de Dovbyk, que o goleiro defendeu, mas que no rebote Silva aproveitou. O mesmo Dovbyk ampliou o placar acertando um novo pênalti.

FILHO DE SIMEONE

Em casa, o Alavés se distanciou bem da zona de rebaixamento ao derrotar o Celta por 3 a 0, que se manteve com 31 e ainda sob risco de queda. O destaque da partida foi o atacante Giuliano, filho justamente do técnico Diego Simeone. O jogador de 21 anos fez o seu primeiro gol na temporada (e também o primeiro do duelo). Jon Guridi e Benevidez completaram.

Em outra partida do dia, o Getafe venceu fora de casa. Fez 3 a 1 sobre o lanterna Almería, que já está rebaixado. Greenwood, duas vezes, e Jaime Mata marcaram para os visitantes. Lozano descontou.