Esporte Atacante do Hertha é o 4º jogador do Alemão diagnosticado com tumor no testículo

O atacante Jean-Paul Boetius, do Hertha Berlin, foi diagnosticado com um tumor no testículo e será submetido a uma cirurgia na sexta-feira, conforme informado pelo clube da capital alemã em comunicado emitido nesta quinta. Boetius, de 28 anos, é o quarto jogador que atua no Campeonato Alemão a receber tal diagnóstico neste ano.

“Por mais amarga que esta notícia seja em primeira instância, estamos cheios de esperança de que Jean-Paul conseguirá se recuperar e retornará para nós o mais rápido possível”, afirmou Fredi Bobic, diretor esportivo do Hertha. “Ele receberá todo o nosso apoio até o seu retorno. A família Hertha está ao seu lado e deseja a ele o melhor”, completou.

O clube também pediu que a privacidade do jogador seja respeitada neste momento, mas prometeu trazer notícias sobre a recuperação depois da cirurgia. Este não é o primeiro caso de tumor no testículo registrado no elenco do Hertha. O também atacante Marco Richter, de 24 anos, foi diagnosticado com o problema em julho, mas recuperou-se rapidamente após tratamento, voltou a jogar no dia 27 de agosto e já tem dois gols marcados em quatro jogos.

O Campeonato Alemão teve, ainda, outros dois casos. O que ganhor maior repercussão foi o do centroavante Sébastien Haller, que descobriu o tumor duas semanas depois de ser contratado pelo Borussia Dortmund junto ao Ajax, no início de julho. Diferentemente de Richter, ele ainda não voltou aos gramados.

O zagueiro Timo Baumgartl, do Union Berlin, também está na lista. Diagnosticado em abril, passou por um tratamento de cinco meses até voltar a jogar no último domingo, quando o Union venceu o Wolfsburg por 2 a 0 pela liga nacional.