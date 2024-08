Atacante do Almería desmaia pela segunda vez durante o treinamento - O Liberal

O atacante Ibrahima Koné, contratado junto ao Lorient na temporada passada, deu um susto durante a atividade do time profissional do Almería, nesta quinta-feira, ao sofrer um desmaio.

Esta é a segunda vez que o jogador passa mal em um intervalo de poucas semanas de acordo com o jornal espanhol “Marca”. Na primeira vez em que ele perdeu os sentidos, o jogador estava com o restante dos companheiros na concentração do clube.

Após o episódio, Koné imediatamente foi levado ao hospital. Em função do incidente, a comissão técnica optou por encerrar o trabalho com o elenco profissional.

O jogador deve realizar uma nova bateria de exames por ordem do departamento médico do clube. O Almería só vai se pronunciar sobre o caso após a divulgação de um relatório sobre o assunto.

O Almería atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Após empatar com o Real Santander por 2 a 2 na estreia da competição, a equipe do técnico Rubi volta a campo no fim de semana para enfrentar o Tenerife como visitante.