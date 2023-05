Esporte Atacante da Juventus reponde provocações racistas com gol ‘cala boca’ no Italiano

O jogo entre Atalanta e Juventus deste domingo, pelo Campeonato Italiano, foi turbulento para Dusan Vlahovic, atacante sérvio do time de Turim. Ele foi alvo de cânticos considerados racistas vindos de parte da torcida mandante, mas reagiu de forma contundente ao marcar um gol no fim do duelo e responder às provocações com um “cala a boca” para os racistas.

A Juventus ganhava a partida por 1 a 0 quando o jogador começou a ser chamado de “cigano” pelo grupo de adeptos rivais. O termo é utilizado de forma pejorativa para se referir a atletas de origem dos Balcãs, onde está localizada a Sérvia, e da Europa Oriental. Aos 53 do segundo tempo, ele anotou o gol que confirmou a vitória de seu time e, na comemoração, fez um sinal de silêncio, ao estilo do que fazia Romário no Brasil.

O jogo chegou a ser interrompido pelo árbitro Daniele Doveri assim que ele percebeu os cânticos de parte da torcida do Atalanta, que não pararam mesmo com essa ação.

Em entrevista após o jogo, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, lamentou o episódio e pediu providências às autoridades. “Infelizmente, isso continua ocorrendo, precisa ser combatido”, disse ao DAZN. “Acho que devemos ignorá-los quando acontecem e deixar os responsáveis agirem”, complementou.

Gian Piero Gasperini, técnico do Atalanta, também comentou sobre o caso. Segundo ele, os gritos foram direcionados a Vlahovic, e não de forma a ofender as pessoas dos Balcãs. “Deve haver uma distinção entre insultos dirigidos a um indivíduo e racistas em geral”, comentou.

Em campo, o duelo entregou boas emoções. Os donos da casa tiveram o domínio das ações, com mais finalizações, posse de bola e, consequentemente, ataques, mas os visitantes foram seguros na defesa e eficientes na ofensiva, com dois gols marcados em apenas dez chutes.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 66 pontos e à vice-liderança na tabela, se consolidando na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, que também pode vir com o título da Liga Europa, o qual ainda disputa. Já o Atalanta estacionou em 58 e está em sexto no Italiano.