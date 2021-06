Atacante da Chapecoense se desculpa após ‘momento de fúria’ em jogo contra Inter

O atacante Bruno Silva teve um “momento de fúria” durante a derrota para o Internacional por 2 a 1, na desta quinta-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo Campeonato Brasileiro. Aos 50 minutos do segundo tempo, o atleta deu uma rasteira em Peglow e acertou um soco no rosto de Caio Vidal na sequência. Ele usou as redes sociais para se desculpar sobre o ocorrido.

“Quero pedir desculpas ao Caio Vidal, para meus companheiros de profissão e aos torcedores da Chapecoense por minha atitude no final do jogo de hoje (quinta-feira). No calor do jogo e com os ânimos alterados acabei tomando decisões erradas, que vão contra os valores e ensinamentos da Chapecoense. Mais uma vez quero pedir desculpas. Tenho o compromisso de buscar corrigir essa postura para que não aconteça novamente”, falou o atacante.

O lance ocasionou uma briga generalizada. Caio Vidal acabou revidando a agressão e o goleiro reserva do Internacional, Danilo Fernandes, tomou as dores do adversário e também partiu para cima do atacante. Os três foram expulsos com a ajuda do VAR.

“Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa da bola. Após a marcação de um lateral a favor da equipe da Chapecoense, em frente ao banco da equipe do Internacional, com o jogo paralisado, o jogador de número 07, da equipe da Chapecoense, foi expulso por haver agredido seu adversário de nº 31 com uma rasteira com uso de força excessiva. Ato contínuo o referido atleta também agrediu com um soco no rosto seu adversário de nº 47”, relatou em súmula o árbitro carioca Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

Ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 18.ª colocação com três pontos, mesma pontuação do Cuiabá, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a sétima, o confronto é diante do Athletico-PR, neste domingo, às 20 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.