Atacante chileno 'muda de nome' em apresentação no Vasco, quer títulos e jogar a Libertadores - O Liberal

O Vasco pode ter um reforço diante do Athletico-PR, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Treinando com os novos companheiros e já inscrito no BID da CBF, o atacante chileno Jean Menezes, que pediu para ser chamado de Jean David, foi apresentado e mostrou bastante ambição na equipe.

“É um lindo desafio que eu também tomei a decisão de vir para cá porque tenho isso pendente, de poder disputar um torneio internacional e creio que aqui tenho muitas chances. Espero ajudar a equipe, que em conjunto possamos chegar a uma Libertadores e ganhar títulos que é o mais importante”, afirmou o atacante, que recebeu a camisa 21.

“Quando me chegou a proposta do Vasco, obviamente era um clube que já conhecia e havia enfrentado. Tenho jogadores conhecidos aqui e ver a forma como lutaram e se recuperaram no ano passado foi uma coisa que me fez vir”, admitiu. “A verdade é que me deixou uma excelente impressão ver como a torcida apoia a equipe, como são intensos. Me sinto muito emocionado e quero ajudar a equipe a estar no lugar que merece, brigando por títulos, jogando Libertadores…”

O jogador de 31 anos estava no Toluca, do México, e assinou contrato até junho de 2026. É mais uma opção de beirada de campo na função de municiar o artilheiro Vegetti. E os companheiros gringos são sua motivação para se adaptar o mais breve possível.

“É uma equipe muito grande, onde jogaram figuras internacionais. Me sinto muito emocionado e há aqui muitos estrangeiros, isso ajuda com o idioma, a entender melhor tanto fora como dentro de campo. Já estive com os companheiros no vestiário, nos treinamentos e me sinto bem”, disse, confiante em estreia rápida.

“Aos poucos vou entendendo o que me pede o treinador, o esquema do jogo. E como eu disse, fica um pouco mais fácil tendo companheiros que falem espanhol, me ajuda a adaptar o mais rápido possível para poder estar à disposição da comissão técnica.”