Atacante Bruno José se despede publicamente do Guarani: ‘Estarei sempre na torcida’

O atacante Bruno José usou suas redes sociais para se despedir publicamente do Guarani. O jogador de 25 anos estava no clube paulista desde 2022, por empréstimo do Cruzeiro, e acertou no fim de novembro sua ida para o Júbilo Iwata, do Japão.

“Hoje e sempre Guarani. Foi uma honra e um prazer enorme vestir essa camisa. Quero deixar a minha gratidão a todos os torcedores e as pessoas que tive o privilégio de trabalhar no clube. Desejo sorte para todos que atuam e lutam no dia a dia para fazer sempre o melhor. Estarei sempre na torcida pelo sucesso deste grande clube. Até logo. Obrigado, Bugrão!”, escreveu Bruno José.

Ao todo, foram 76 jogos com a camisa do Guarani, sete gols e dez assistências. Nesta temporada, foi um dos destaques na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, em que ganhou ainda mais prestígio com a torcida.

A venda para o futebol japonês foi negociada pelo Cruzeiro, mas os valores não foram revelados. Entretanto, o Guarani ficará com 15% da negociação pela vitrine que foi para Bruno José nos últimos anos.

Aos 25 anos, Bruno José foi revelado pelo Internacional e depois passou por Botafogo-SP, Brasil de Pelotas-RS, CSA e Cruzeiro.

Sem Bruno José, o Guarani se prepara para disputar o Paulistão, que começará em 20 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa.

Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em 21 de janeiro, domingo, às 18h.