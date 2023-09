Atacante André, ex-Santos, é dispensado pela Ponte Preta na Série B após apenas 10 jogos

Durou pouco mais de três meses a passagem de André pela Ponte Preta. Contratado em junho, o atacante, com passagens por Santos e Grêmio, foi dispensado pelo time de Campinas na noite de segunda-feira, nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

A rescisão foi em comum acordo e o jogador sequer se reapresentou com o elenco, no início da semana. No fim de junho, ele havia assinado um contrato de produtividade com a Ponte Preta. Ao todo, foram 10 jogos e um gol marcado, um golaço por sinal, de voleio, contra o Vitória, pela 20ª rodada.

Desde a chegada do técnico Pintado, o atacante vinha perdendo espaço na Ponte Preta, ainda mais com o retorno de Jeh, figurando no banco de reservas nas últimas rodadas.

O atacante foi revelado pelo Santos, onde se destacou atuando com Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso. André defendeu ainda Vasco, Atlético-MG, Sport, Corinthians, Grêmio, Cuiabá e, antes de chegar à Ponte Preta, defendia o Torpedo, da Rússia.

André recebeu o apelido de “balada” pelas suas constantes aparições em casas noturnas. Sobre o assunto, o atacante se envolveu em diversas polêmicas.

Já sem André, a Ponte volta a campo no próximo sábado para enfrentar o lanterna ABC, às 18 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal. O clube alvinegro é o 15º colocado da Série B, com 33 pontos.