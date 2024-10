Atacante André ‘Balada’ anuncia aposentadoria aos 34 anos: ‘Transição na carreira’

Revelado pelo Santos e com passagens por diversos grandes clubes do País, casos de Corinthians, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Sport, o atacante André, apelidado de ‘Balada’ por gostar de festas, anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria. Aos 34 anos, o centroavante vai continuar investindo no futebol, mas fora dos gramados, administrando a SAF da Cabofriense, onde começou na base.

“As pessoas falam que é uma aposentadoria, mas para mim é uma transição de carreira. Estou parando de jogar futebol, mas não estou aposentado, estou novo pra isso, continuo vivendo, mas em outras áreas agora”, afirmou André em entrevista ao GE.

O camisa 9 ainda jogou fora do País, defendendo as cores de Dínamo de Kiev, Bordeaux, Sporting, Gazisehir Gaziantep e Torpedo, todos da Europa. Com a vida financeira tranquila, admitiu que ultrapassou a meta do adeus.

“Tinha planejado parar com 30 anos. Só que meu pai não deixou. Mas cumpri o que eu tinha de cumprir”, seguiu, ao explicar o motivo de optar pelo adeus. “Acho que um pouco da rotina, um pouco de tudo, da vontade de ter uma vida normal.”

André começou a temporada no América-MG e até ganhou música da torcida que aproveitou seu apelido de “Balada” para criar um jingle cantada em alto e bom som a cada gol pela equipe carioca. Ele permanecerá no Rio, agora apenas com olhares para a Cabofriense.

Companheiro de André no América, Romarinho fez um post para agradecer os ensinamentos do parceiro de ataque. “Que honra ter jogado a seu lado e aprendido muita coisa com você, meu irmão. Você é referência, meu ídolo desde ‘menorzin’. Parabéns pela carreira, te amo e sucesso na caminhada sempre”, postou o filho de Romário.

O Sport também prestou homenagem ao agora ex-jogador. “O atacante André anunciou sua aposentadoria e desejamos muito sucesso nos seus próximos passos! Foram 45 gols com a camisa do Leão, muito comemorados por cada rubro-negro, e participações em grandes campanhas do nosso time!”, escreveu o clube pernambucano, onde o atacante fez sucesso.