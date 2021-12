Astro dos Lakers, Russell Westbrook entra no protocolo de covid-19 e é afastado

Russell Westbrook, armador do Los Angeles Lakers, foi afastado da equipe por conta dos protocolos de saúde e segurança da covid-19. Na noite de quinta-feira, a franquia da Califórnia anunciou que o jogador ficará fora das atividades por 10 dias. Uma possibilidade de retornar antes do prazo é apresentar dois testes negativos dentro de 24 horas.

Com isso, os Lakers já somam cinco jogadores fora pelos protocolos: Westbrook, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Malik Monk e Avery Bradley. Além dos atletas do time de Los Angeles, outras estrelas da NBA estão fora pelo mesmo motivo, como são os casos de James Harden, do Brooklyn Nets, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Zach LaVine, do Chicago Bulls – a franquia de Illinois, inclusive, teve dois jogos adiados por conta do surto.

O líder histórico de “triple-doubles” (dois dígitos em três fundamentos) da NBA foi peça importante na vitória de virada dos Lakers na quarta-feira contra o Dallas Mavericks, no Texas. Ele anotou uma importante bola da zona morta nos minutos finais da prorrogação e deu o passe para Austin Reaves marcar a cesta da vitória por 107 a 104.

Ex-Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Washington Wizards, o armador soma 19,6 pontos, 8,4 assistências e 7,8 rebotes de médias em 29 jogos. Sem ele, LeBron James e Anthony Davis terão mais responsabilidade nos próximos jogos.

No total, a NBA tem 63 jogadores que entraram nos protocolos de covid-19 nesta temporada, incluindo 47 somente em dezembro.