Astro da NFL provoca campeão dos 100m na Olimpíada e diz que venceria duelo na corrida

Medalhista de ouro nos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o americano Noah Lyles é conhecido por ser uma figura polêmica e de personalidade forte. O atleta já teve desentendimentos com jogadores da NBA e, desta vez, foi provocado por um dos astros da NFL, a liga de futebol americano, que afirmou que venceria Lyles nas pistas.

A afirmação foi feita por Tyreek Hill, que atua como recebedor do Miami Dolphins, durante entrevista para o programa “Up & Adams Show”, da apresentadora americana Kay Adams. Na conversa, Hill foi questionado sobre a fala de Lyles ao afirmar que times que são campeões de ligas nacionais, como a NBA e NFL, não podem ser chamados de “campeões mundiais”.

Em resposta, o recebedor do Dolphins disse que o corredor deveria se limitar a falar sobre o que entende e disse que seria mais rápido que o campeão olímpico numa corrida. “Eu venceria Noah Lyles. Não por muito, mas venceria”, disparou. Segundo a emissora americana NBC, o jogador já competiu como atleta de corrida na faculdade e chegou a ter marcas como um 10s19 na prova de 100m.

Essa marca o colocaria como competidor nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, mas ele não participou das seletivas dos EUA para a Olimpíada. Ele é considerado um dos atletas mais rápidos da NFL, enquanto Lyles fez os 100m em 9s79.

O jogador da NFL também comentou sobre a situação que Noah Lyles viveu na final dos 200m em Paris. O corredor fez a prova enquanto estava com covid-19 e, mesmo doente, terminou com a medalha de bronze na competição.

Tyreek Hill disse que Lyles fingiu estar doente e duvidou da história divulgada pela imprensa. “Noah Lyles não pode falar nada depois do que aconteceu com ele, fingindo que estava doente. É uma besteira dizer que não somos campeões mundiais no nosso esporte (basquete ou futebol americano). Apenas fale sobre o que você sabe, que é atletismo”, completou.

Outro nome que se pronunciou sobre a polêmica foi Justin Gatlin, bicampeão mundial dos 100m, medalhista de ouro em Atenas-2004 na categoria e um dos principais rivais na carreira de Usain Bolt. Gatlin publicou em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, que respeitava o título de “campeão mundial” de todos os atletas, mas que gostaria de competir contra jogadores de outras modalidades em uma prova de corrida.

“Respeito todos os campeões mundiais nessa situação, mas está na hora de colocar a velocidade do atletismo contra a velocidade de outro esporte. Eu colocaria o tênis de corrida se me pagassem”, diz o post. Tyreek Hill fez questão de responder Gatlin e disse que também competiria contra ele. “Amarre o tênis e vamos nessa.”