Aston Villa vence Fulham e esquenta briga por uma vaga nos torneios europeus

O Aston Villa conseguiu uma importante vitória nesta terça-feira, diante de sua torcida, ao superar o Fulham por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês, e encostar no grupo que briga por uma vaga para a Liga dos Campeões e também a Liga Europa. Com o triunfo, o time chegou aos 54 pontos e agora está cinco atrás do Manchester United, quarto colocado na competição nacional.

Além de avançar na classificação, o Aston Villa aumenta a pressão sobre o Tottenham, que passa a ocupar o sexto lugar com 53. O time do atacante brasileiro Richarlison tenta se recuperar da goleada sofrida para o Newcastle na última rodada do Inglês. Após a demissão do treinador interino Cristian Stellini nesta segunda-feira, o clube anunciou, por meio de um comunicado oficial, que os atletas vão reembolsar os torcedores que foram assistir a derrota de 6 a 1.

Na partida desta terça-feira, o Aston Villa definiu a sua vitória com um gol anotado aos 21 minutos do primeiro tempo. Tyrone Mings se livrou da marcação adversária e, de cabeça, decretou a vitória de 1 a 0. Com o revés, o Fulham permanece com 45 pontos e se mantém na zona intermediária da tabela.

Em outro duelo pela rodada do meio de semana, o Wolverhampton fez valer o mando de campo e derrotou o Crystal Palace por 2 a 0. Andersen abriu o placar logo aos três minutos de confronto. O gol que definiu o triunfo saiu nos acréscimos da segunda etapa e foi assinalado por Ruben Neves cobrando pênalti.

Na classificação, o Wolverhampton ganhou fôlego para se distanciar da zona de rebaixamento e chegou aos 37 pontos, mesma pontuação do Crystal Palace na classificação do Inglês.

Encerrando os jogos desta terça-feira, o Leeds jogou em casa e ficou no empate de 1 a 1 com o Leicester. Tielemans abriu o placar para os visitantes aos sete minutos de partida, mas após o checagem do VAR, o gol foi anulado. O Leeds balançou a rede em cabeçada de Sinisterra e abriu vantagem de 1 a 0 no marcador.

O empate do Leicester veio já no final do segundo tempo. Jamie Vardy deixou tudo igual aos 35 minutos e garantiu um ponto conquistado para a sua equipe jogando fora de casa. O resultado não foi bom para nenhum dos times, que seguem ameaçados pela zona do descenso. O Leeds chegou aos 30 pontos, um a mais que o Leicester.