Aston Villa busca empate com West Ham e se firma na 4ª colocação do Campeonato Inglês

Em duelo direto por vaga na Liga dos Campeões da Europa, West Ham e Aston Villa ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Olímpico de Londres, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O time visitante se manteve no quarto lugar, a 12 pontos do rival.

Com 56, o Aston Villa está atrás apenas de Arsenal (64), Liverpool (64) e Manchester City (63). O West Ham ficou em sétimo, com 44.

West Ham e Aston Villa fizeram um primeiro tempo muito equilibrado com o time da casa sendo mais perigoso, apesar de ter menos posse de bola. O gol saiu aos 28 minutos e quebrou um jejum de 17 jogos sem marcar de Michail Antonio. Coufal colocou a bola na cabeça do atacante, desviou para o fundo das redes.

O time da casa teve nove finalizações, incluindo uma do brasileiro Lucas Paquetá, mas só conseguiu levar a vantagem mínima para o intervalo, já que teve o gol de Mohammed Kudus anulado aos 42. Do lado do West Ham, o lateral Emerson foi muito bem defensivamente e ajudou a sua equipe a não ser vazada.

Douglas Luiz esteve do outro lado, mas não conseguiu produzir. Bem marcado, o brasileiro não teve espaço, assim como todo o time do Aston Villa, que pouco fez para ameaçar o West Ham.

No segundo tempo, o time da casa chegou a marcar o segundo, novamente com Michail Antonio, mas o VAR viu toque de mão na jogada, o que fez com que a arbitragem anulasse o gol. Com isso, o Aston Villa ganhou um novo fôlego e chegou ao empate aos 34. Nicolo Zaniolo recebeu de Moussa Diaby e chutou rasteiro para fazer 1 a 1.

O Aston Villa cresceu na reta final, mas parou na forte marcação do West Ham, que conseguiu evitar a derrota. Sendo assim, o duelo acabou em 1 a 1, não antes da arbitragem anular o gol de Mavropanos no último lance da partida ao marcar toque de mão.

O West Ham volta a campo no dia 30 de março (sábado), às 9h30 (horário de Brasília), contra o Newcastle, no St.James Park. No mesmo dia, às 14h30, o Aston Villa recebe o Wolverhampton, no Villa Park.