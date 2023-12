Assembleia da recuperação judicial do Rio Branco é adiada para negociação com credores

Jogo entre Rio Branco e Taquaritinga, pela Bezinha, em agosto de 2023 - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A segunda convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores) para discutir o plano de recuperação judicial do Rio Branco não teve um resultado definitivo. Na manhã desta terça-feira (12), em reunião online, os credores optaram pelo adiamento do prazo em mais 60 dias para negociações com o clube.

Na última semana foi realizada a primeira chamada para a assembleia, mas não houve quórum, já que era necessário o comparecimento de mais da metade dos credores, em valor. Já para a segunda chamada, não havia um número de participantes estipulado. Nesta terça, 15 credores estiveram presentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o advogado Carlos Manzoti, do escritório JcrLaw, que representa o Rio Branco na ação de recuperação judicial, tudo é negociado em conjunto com os credores. Apesar de não ter detalhado o estágio das negociações, afirmou que as tratativas englobam condições de pagamento, desde valores até a forma que será pago.

Agora, a continuação da assembleia será no dia 8 de fevereiro de 2024, às 10h, também de forma virtual. Inicialmente, o plano apresentado pelo clube previa a quitação do que deve aos credores trabalhistas de valor até 150 salários mínimos. Aos demais, seria pago 15% do valor total em 180 parcelas, ou seja, 15 anos.

A proposta considera uma dívida total de R$ 6.691.452,87, sendo R$ 266.552,89 para os credores trabalhistas e R$ 6.424.899,98 para os demais. Com o desconto proposto, o valor pago pelo Tigre seria de cerca de R$ 960 mil.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle