Ashleigh Barty derrota Angelique Kerber e vai à final de Wimbledon pela 1ª vez

A australiana Ashleigh Barty vai disputar no sábado pela primeira vez a final do Torneio de Wimbledon. Nesta sexta-feira, a número 1 do mundo derrotou na semifinal a alemã Angelique Kerber, campeã do torneio em 2018, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1h29 de jogo. Sua adversária na decisão será decidida ainda nesta quinta após o confronto entre Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka.

Diante de Kerber, Barty teve um início dominante, venceu os três primeiros games da partida e depois só precisou administrar para ganhar a primeira parcial com certa tranquilidade, coisa que não ocorreu na sequência.

Kerber voltou muito mais efetiva e devolveu o início eletrizante, ao também marcar 3 a 0. A alemã esteve muito perto de empatar a partida, mas teve o saque quebrado quando só precisava confirmar o serviço para deixar a decisão para o terceiro set.

Barty aproveitou a bobeada da rival e levou a disputa para o tie-break, quando teve domínio total, a ponto de só definir a vitória após três match-points.