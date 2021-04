Às vésperas da final da Copa do Nordeste, Bahia vence a primeira na Sul-Americana

Apesar de estar vivendo uma semana decisiva com a reta final da Copa do Nordeste, competição na qual irá fazer a grande decisão com o Ceará em dois jogos nos próximos finais de semana, o Bahia virou a chave e na noite desta terça-feira fez jus ao fator casa para conquistar uma grande vitória, a primeira nesta Copa Sul-Americana de 2021, e seguir na briga pela classificação no Grupo B.

Jogando em casa, no Estádio de Pituaçu, mesmo com um time considerado misto, o Bahia fez 5 a 0 no Guabirá, da Bolívia. Alesson e Marcelo Ryan, ambos duas vezes, e Juninho marcaram os gols do jogo.

Enquanto o time brasileiro assumiu a liderança provisória do Grupo B com quatro pontos, o rival conheceu a sua segunda derrota seguida e amarga a lanterna da chave, ainda zerado.

No primeiro jogo da competição, na semana passada, o Bahia ficou no empate por 1 a 1 com o Montevideo City Torque, do Uruguai. Como apenas uma equipe se classifica de cada chave, a equipe baiana precisa ficar ligada no Indepediente, da Argentina, que venceu na estreia e nesta quarta-feira recebe justamente o rival chileno, em Avellaneda, podendo ir aos seis pontos.

O Bahia começou a partida fazendo pressão na área adversária e não demorou para abrir o placar. Aos sete minutos, Thonny Anderson que estava fazendo sua estreia pelo time brasileiro, foi até a linha de fundo e cruzou na área para Alesson, que bem posicionado, conseguiu completar de carrinho para o fundo das redes. O Guabirá teve a chance de empatar aos 23 minutos.

Em um contra-ataque rápido, Mina foi derrubado na área por Luiz Otávio e o árbitro marcou pênalti para a equipe boliviana. Juan Mercado foi para a cobrança, mas parou em uma bela defesa do goleiro Matheus Teixeira. Depois do susto, o Bahia conseguiu ampliar ainda no primeiro tempo. Depois de uma cobrança de falta, com bola alçada na área, Juninho subiu mais que os zagueiros e testou firme para o gol.

Na volta do intervalo, o Bahia seguiu em cima e aos 19 minutos marcou o terceiro gol. Após um erro na saída de bola do adversário, Alesson roubou a bola e cruzou para Marcelo Ryan que se desvencilhou dos defensores e desviou de cabeça para o fundo das redes. O próprio camisa 25 fez mais um, seis minutos depois. Aos 25 minutos, Renan Guedes cruzou para trás e encontrou o atacante que chutou de primeira, no contrapé do goleiro Mustafá.

Já Alesson também teve tempo de marcar seu segundo gol na partida para empatar com o companheiro. Aos 33 minutos, Marcelo Ryan recebeu de costas para zaga e tocou para o atacante, que sem o goleiro pela frente, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o jogo terminou mesmo com o placar de 5 a 0.

Os dois times já voltam a campo na Sul-Americana para a disputa da terceira rodada da primeira fase na próxima semana. Na terça-feira, dia 4, o Bahia faz um duelo direto contra o Indepediente-ARG, mais uma vez em casa, no Estádio de Pituaçu, às 19h15. No dia seguinte, mas no mesmo horário, o Guabirá visita o Montevideo City Torque, na capital uruguaia.