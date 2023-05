Esporte Aryna Sabalenka supera Swiatek no saibro e é bicampeã em Madri

Ser considerada “rainha do saibro” não foi o suficiente para levar Iga Swiatek ao título do WTA 1000 de Madri. A polonesa, número 1 do mundo, perdeu para Aryna Sabalenka (2ª) por 2 sets a 1, parciais de 3/6. 6/3 e 3/6. A bielorussa se vinga da final de Stuttgart há duas semanas.

Sabalenka conquistou o seu segundo título de Madri, já que levou o troféu também em 2021, e o 5º WTA 1000. No total, a número 2 do mundo soma 13 conquistas no circuito, sendo três na atual temporada (Adelaide e Australian Open).

Este foi o oitavo confronto entre as duas, com três vitórias da bielorrussa, a primeira no saibro. Os outros dois triunfos ocorreram no piso duro.

As tenistas fizeram uma partida épica, que durou 2h27. Sabalenka dominou o primeiro set e poderia ter vencido já no sexto game, mas Swiatek salvou dois break-points e adiou o revés, que veio em um erro de saque. A bielorrussa fechou no 6/3.

No segundo set, Swiatek provou o motivo que a fez ser especialista no saibro. Ela abriu 3 a 0, cedeu o empate, mas venceu os três próximos sem muita dificuldade, apesar de Sabalenka conseguir salvar dois break-points.

No terceiro set, a situação se inverteu. Sabalenka saiu ganhando por 3 a 0, mas Swiatek empatou. A bielorrussa, no entanto, não sentiu a pressão, voltou a virar lindas bolas e confirmou o título no quarto match-point.

DUPLAS

Na disputa das duplas em Madri, os russos Andrey Rublev e Karen Khachanov foram os campeões do Masters 1000 espanhol. Os dois venceram o australiano Matthew Ebden e o indiano Rohan Bopanna por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/3.

A brasileira Bia Haddad disputará neste domingo a final das duplas femininas. Ao lado Azarenka, jogará contra as americanas Pegula e Gauff, cabeças de chave número 1 do torneio e atuais números 3 e 4 do mundo, respectivamente.