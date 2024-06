Artur Jorge celebra ‘vitória justa’ contra o Corinthians, mas evita exaltação no Botafogo

O Botafogo quebrou o tabu de jamais ter vencido na Neo Química Arena ao fazer 1 a 0 no Corinthians no sábado à noite e está brigando pelo título do Brasileirão pela segunda temporada seguida. O técnico Artur Jorge definiu a vitória como “importante e justa”, mas não quer saber de empolgação para evitar frustração semelhante com a da temporada passada, quando o time largou bem e perdeu fôlego e o título no fim.

Em enorme evolução sob o comando do treinador português, o Botafogo subiu para os 13 pontos na tabela, somando seu quarto triunfo. Briga no topo da tabela e também está classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o que deixa a torcida menos machucada com a perda do título de 2023, no qual abrir 14 pontos de frente e não sustentou, terminando somente em quarto.

“Uma vitória importante para nós, contra um rival difícil. Mas dentro do que projetamos, com equilíbrio. Mas vamos controlar as expectativas. Espero que possamos continuar evoluindo e ganhando para elevar o Botafogo em patamares que nos coloquem nas decisões”, afirmou Artur Jorge, vendo espaço para melhoras no time.

“Se olharmos com justiça para aquilo que foi no jogo, diremos que só poderia ser uma vitória do Botafogo. Por aquilo fez, criou e até desperdiçou de chances. Uma vitória que nos cabe muito bem por aquilo que fizemos”, celebrou o resultado.

Na temporada passada, o discurso no elenco e até da comissão técnica a cada resultado positivo no Brasileirão, era de euforia, de que era mais um passo para a conquista. Artur Jorge não quer saber disso, apesar de não esconder a satisfação com o grupo.

“O que demonstraram hoje (sábado) mostrou o grande compromisso que eles têm com o Botafogo”, disse. “Vamos dar o melhor em cada um dos jogos, sabemos que o nosso melhor é vencer e precisamos de coragem para jogar como jogamos com o Corinthians.”