Artilheiro, Cano comemora boa fase e ganha elogios da imprensa internacional

O bom momento do Fluminense na temporada não se deve somente ao elogiado trabalho do técnico Fernando Diniz. Dentro de campo, o nome da equipe carioca é Germán Cano. Celebrando a marca de 50 partidas pelo time tricolor, o atacante argentino comemora o grande momento na carreira e já ganha elogios até mesmo da imprensa internacional.

“É um momento muito bom, a cada dia a gente tenta melhorar para poder continuar fazendo história aqui, ajudando os meus companheiros. Joguei 50 jogos direto e considero uma marca muito boa, assim como fazer 30 gols neste ano. É uma marca muito boa aqui no Brasil. Espero continuar dessa forma e poder contribuir com muitas alegrias. Que venham mais jogos, o que tiver que ser vai ser”, festeja o argentino.

Os números atestam a importância de Cano para o Fluminense neste ano. O atacante, que perdeu apenas uma partida da equipe em toda temporada, é o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols. Somando outras competições, já são 30 gols ao longo de 2022. Com suas boas performances, o Flu ocupa o terceiro lugar da tabela do campeonato e está nas quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor, invicto há 13 jogos, quer mais títulos no ano, após ser campeão carioca.

“Nada é impossível nessa vida, tudo é possível. É importante nos mantermos sempre trabalhando, colocando em campo o que o professor pede e entendendo sua ideia e funcionamento. Acho que as coisas vão acontecendo à medida que a gente vai se consolidando como jogador e pessoa, para assim poder fazer o melhor dentro de campo”, diz Cano.

O momento favorável já foi percebido pela imprensa internacional. Nos últimos dias, ganhou elogios do jornal espanhol Marca e do argentino Olé. Mais empolgado, o veículo da Argentina registrou que Cano tem mais gols em 2022 que Mbappé e Benzema, dois dos principais astros da atualidade no mundo do futebol.

De acordo com o Olé, Cano é o maior artilheiro do ano no mundo. E ainda destacou que, dos seus 30 gols em 2022, nenhum foi marcado em cobrança de pênalti.