Esporte Arthur Jorge descarta clima de revanche com o Palmeiras no Botafogo e ‘blinda’ elenco

Arthur Jorge vem trabalhando bastante com o elenco do Botafogo para que a derrota de virada do Brasileirão do ano passado não interfira no reencontro com o Palmeiras, nesta quarta-feira, novamente no Engenhão. O técnico descarta clima de revanche, pede que o ano passado “seja esquecido” e blinda o grupo com foco apenas neste jogo atual.

Na ocasião, o Botafogo fez 3 a 0 no primeiro tempo, desperdiçou uma penalidade na etapa final com Tiquinho Soares e acabou levando a virada com gol no último lance. O Palmeiras ganhou embalo e acabou sendo o campeão após campanha incrível dos cariocas no primeiro turno. Os torcedores falam em vingança, mas o técnico ameniza o clima.

“Não é um assunto que me interessa, estamos falando de algo que aconteceu no ano passado e eu tenho que reduzir isso, até mesmo por uma questão de ética”, disse o treinador, à Placar. “O que eu preciso lutar diariamente é para o sucesso do Botafogo, fazer mais, melhor e tentar abstrair isso, blindar meu grupo de trabalho. Pensamos apenas em vencer.”

Muitos jogadores estavam naquele duelo e a ideia é que entrem focados somente em fazer o melhor pelo Botafogo. Nada de pressão extra e desnecessária. “Temos de blindar e estou convicto que temos feito esse trabalho, com foco total no desempenho e no treino diário na tentativa de ser melhor que o adversário em cada jogo”, explicou o treinador.

“Percebo toda a discussão em volta do assunto, que há uma vontade de ouvir muita gente, mas nunca vão me ouvir falar sobre o assunto”, garantiu. “A minha missão é fazer com que o Botafogo esteja preparado para ganhar jogos. Cada um tem a obrigação de cuidar de seu departamento.”