Arthur Gomes, do Santos, recusa oferta de empréstimo da Ponte Preta

O atacante Arthur Gomes, do Santos, recusou a proposta feita pela Ponte Preta. O time campineiro tentou a contratação do jogador por empréstimo até dezembro de 2021, recebeu o aval da equipe praiana, mas não conseguiu convencer o atleta a aceitar a transferência.

A proposta previa o pagamento de 60% do salário do jogador. A diretoria santista achava a proposta bem interessante e vantajosa para o jogador, mas os representantes acharam melhor esperar até a janela de transferência do meio do ano, visando uma proposta do exterior.

Após o atacante negar a proposta, a Ponte segue no mercado em busca de nomes para reforçar seu elenco, especialmente no ataque. O time campineiro tem como principal meta o acesso à Séria A do Campeonato Brasileiro.

Na semana passada o clube assinou a contratação do volante Felipinho, e espera contar com mais reforços para a sequência da temporada.