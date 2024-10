Arthur Elias convoca seleção brasileira feminina com sete estreantes: ‘Olhar para frente’

Na coletiva, Arthur Elias disse que a convocação desta sexta teve como base um trabalho de intercâmbio da entidade com os clubes - Foto: Staff Images_CBF

Com um discurso de renovação, o técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira feminina de futebol para os dois amistosos contra a Colômbia, neste período de Data Fifa. Na lista de 26 nomes, sete atletas estão sendo chamadas pela primeira vez pelo atual treinador.

“Gostaria de explicar alguns critérios para essa convocação. Estamos chamando jogadoras novas porque quero ter um ‘olhar para frente’. Vamos cuidar da chegada delas à seleção. Quero que essas atletas estejam inseridas nesse contexto”, afirmou o treinador ao se referir sobre a preparação para esse novo ciclo que vai ter como ponto alto a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.

Entre as convocadas, as estreantes nesta fase de comando de Arthur Elias são as defensoras Isa Haas, Kaká e Camilinha, além das atacantes, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz. Dentro dessa filosofia de renovação, o treinador deixou de fora a atacante Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos

Na coletiva, Arthur Elias disse que a convocação desta sexta teve como base um trabalho de intercâmbio da entidade com os clubes. “Observamos o desempenho das convocadas em suas equipes e também tivemos conversas com os treinadores sobre o momento das jogadoras, assim como a minutagem em campo.”

Esses amistosos vão ser os primeiros duelos da equipe nacional desde a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. As partidas estão marcadas para os dias 26 e 29 de outubro e vão ser realizadas no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Adepto de um futebol ofensivo, o treinador festejou o fato de enfrentar um rival do nível da Colômbia. “A Colômbia é um adversário muito qualificado e nosso objetivo é sempre ter rivais fortes. A dificuldade aumenta, mas isso eleva o nível e traz sempre resultados positivos”, comentou o treinador

Confira as convocadas da seleção brasileira feminina