Arthur é anunciado como reforço do Liverpool: ‘Nossas ideias combinam’

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista Arthur, que chega emprestado por um ano pela Juventus, dona de seus direitos econômicos. Aos 26 anos, o jogador revelado pelo Grêmio terá sua terceira experiência em um gigante europeu. Além da passagem pelo futebol italiano e a nova jornada na Inglaterra, ele jogou pelo Barcelona entre 2018 e 2020, logo após deixar o Brasil.

“Estou muito, muito feliz de estar vestindo esta grande camisa com este famoso emblema que representa tanto para o futebol mundial. Nós conversamos bastante e nossas ideias e visões combinaram, por isso tenho certeza que foi a escolha certa. Estou muito feliz e extremamente motivado para continuar vivendo meu sonho no gramado e dar o meu melhor vestindo a camisa do Liverpool”, comentou o brasileiro.

No time inglês, Arthur terá a companhia dos compatriotas Alison, Fabinho e Roberto Firmino. Assim como os novos três companheiros de clube, vive a expectativa de estar na lista de convocados do técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar, com início marcado para novembro deste ano.

O volante espera aproveitar a chance no atual vice da Liga dos Campeões para chamar a atenção de Tite. Desde que chegou à Juventus, clube no qual não conseguiu se firmar como titular, foi convocado duas vezes. A primeira foi em novembro de 2020 e a última em março deste ano. Antes disso, em 2019, ainda jogador do Barcelona, foi titular na campanha da conquista da Copa América.

Esta quinta-feira foi de bastante movimentação no mercado do futebol europeu, já que marcou o encerramento da janela de transferências. O Paris Saint-Germain anunciou o meia Carlos Soler, contratado junto ao Valencia, e o Almería, da Espanha, comunicou a chegada do atacante Lázaro, ex-Flamengo. Em Londres, o Fulham oficializou a contratação do meia-atacante Willian, ex-Corinthians.