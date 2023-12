Arte Caridade da Abadá Capoeira reúne 250 pessoas no CCL

Evento contou com aulão do Mestre Pernilongo e participação de instituições como Aama e Civi

O evento Arte Caridade da Abadá Capoeira, realizado nesta quinta-feira (14), reuniu cerca de 250 pessoas no CCL (Centro de Cultura e Lazer), em Americana. Participaram alunos da escola e de instituições sociais parceiras.

Evento no CCL reuniu cerca de 250 pessoas – Foto: Divulgação

A ação contou com um aulão de Sidney Maurício Tempesta, o Mestre Pernilongo. Entre as organizações participantes estavam a Aama (Associação Americanense de Acolhimento) e o Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), assim como crianças dos bairros Monte Verde e Jardim da Balsa.

De acordo com Mestre Pernilongo, a edição deste ano superou as expectativas da organização. “Por ser uma quinta-feira, passou da expectativa. Muita gente. Quase 80% das crianças dos projetos vieram, porque são longe, da [Jardim da] Balsa, Monte Verde”, disse.

Evento contou com aulão do Mestre Pernilongo – Foto: Divulgação

“Foi bem organizado, todo mundo participou, alongou e jogou. As crianças e adolescentes receberam medalhas. A capoeira precisa estar nesses espaços como ruas, bairros, praças e espaços culturais, como o CCL”, completou o capoeirista.

Por fim, o evento ainda contou com o lançamento do gibi Sítio do Chicó, que foi produzido pela Abadá Capoeira. Durante o Arte Caridade, o material foi distribuído para os participantes.

O gibi pode ser adquirido a partir de R$ 10 por meio do telefone (19) 97165-9515.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.