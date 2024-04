Arsenal vence Tottenham e abre vantagem na liderança do Campeonato Inglês

O Arsenal se garantiu mais uma vez na liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Tottenham por 3 a 2, neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 35ª rodada. O atual primeiro colocado chegou a abrir 3 a 0 de vantagem na etapa inicial, mas se acomodou no final, o que quase lhe custou a vitória.

Com o triunfo, o Arsenal alcançou a marca de 80 pontos, na liderança do torneio, abrindo cinco do terceiro colocado Liverpool, que, no sábado, ficou no empate por 2 a 2 com o West Ham. Já o Tottenham praticamente deu adeus ao sonho de disputar a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Com a derrota, soma 60 pontos, na quinta posição, contra 67 do Aston Villa, quarto.

Impulsionado pelo tropeço do Liverpool, o Arsenal começou o jogo de forma alucinante e sufocou o Tottenham, que só conseguia se defender. A pressão deu resultado aos 14 minutos, quando Saka cobrou escanteio e Höjbjerg acabou jogando contra o próprio gol. Precisou sair atrás para o time da casa reagir. Cristiano Romero mandou, logo na sequência, na trave, ficando muito próximo de empatar.

O Tottenham cresceu e chegou a marcar com Van de Ven, aos 21, mas o lance acabou sendo anulado por impedimento. A decisão foi um baque para o time mandante, que viu o Arsenal ampliar aos 26. Em bela jogada de contra-ataque, Havertz deu belo passe para Saka. Ele se livrou de Davies e chutou rasteiro para marcar.

O primeiro tempo do Arsenal foi impecável. O time continuou pressionando e marcou o terceiro aos 37. Rice cobrou escanteio na pequena área, e Havertz subiu sozinho para cabecear para o fundo das redes. Coube ao Tottenham assistir o show do adversário em sua própria casa.

No segundo tempo, o Arsenal tirou o pé do acelerador e passou a se preservar dentro de campo. O Tottenham, então, subiu as linhas e conseguiu diminuir aos 18. O goleiro Raya foi sair jogando, mas deu um belo presente para o zagueiro Cristian Romero, que dominou no peito e chutou para fazer 3 a 1.

O gol inflamou os ânimos do Tottenham, que se aproveitou da acomodação do Arsenal para fazer o segundo. Rice comete falta em Ben Davies, dentro da área, e o árbitro marca pênalti. Aos 41, Son Heung-Min cobrou com categoria, na meia altura, para diminuir para 3 a 2.

O Tottenham ainda tentou pressionar o Arsenal, que se defendeu bem e confirmou o triunfo. Além disso, por muito pouco não fez o quarto após uma cobrança de escanteio venenosa de Saka. Van de Van afastou em cima da linha.

Ainda neste sábado, o Bournemouth fez a lição de casa ao derrotar o Brighton por 2 a 0, resultado que o levou para o décimo lugar, com 48 pontos, contra 44 do seu adversário, que ficou estacionado em 12º.