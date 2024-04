Esporte Arsenal vence, dorme na liderança do Inglês e pressiona o Liverpool no clássico com o United

Após ver, mais cedo, o Manchester City abrir a rodada do Campeonato Inglês, vencer o Crystal Palace e momentaneamente ultrapassá-lo na tabela de classificação, o Arsenal fez sua parte, derrotou o Brigthon por 3 a 0 neste sábado e dorme como líder da liga mais rica do mundo.

Após 31 partidas, o Arsenal tem 71 pontos e o Manchester City soma 70. O Liverpool também acumula 70 pontos e chega a seu 31º jogo neste domingo quando enfrenta o Manchester United em Old Trafford. Se não vencer, a liderança permanece com o Arsenal. Um empate no clássico deixa Arsenal e Liverpool com 71 pontos, mas o time de Mikel Arteta leva vantagem no saldo de gols (51 a 42).

Depois de deixar escapar o título da temporada passada após liderar a classificação por várias rodadas, o Arsenal parece aumentar sua eficiência no momento certo agora. O time ostenta o melhor ataque e melhor defesa do campeonato e parte deste sucesso acontece pelo desempenho recente, principalmente fora de casa.

O Arsenal igualou sua mais longa sequência de jogos sem sofrer gols como visitante no campeonato: cinco. A única vez que conseguiu isso havia sido em 1997. As partidas sem sofrer gols não são a parte mais impressionante dessa sequência fora de casa. Antes do empate sem gols com o Manchester City no dia 31 de março, o Arsenal havia vencido três jogos seguidos por uma margem de mais de cinco gols.

Neste sábado, contra o Brighton, o Arsenal não conseguiu manter a elevada média ofensiva, mas fez o suficiente para derrotar o décimo colocado no campeonato. No primeiro tempo, o Arsenal chegou ao gol com Saka cobrando pênalti, sofrido por Gabriel Jesus, aos 33 minutos. No segundo tempo, aos 17 minutos, Jorginho avançou até a linha de fundo e cruzou. Kai Havertz ampliou para o Arsenal: 2 a 0.

Com os campeonatos chegando em suas fases decisivas, os técnicos das equipes envolvidas em mais de uma disputa precisam planejar bem suas estratégias para não exaurir fisicamente seus atletas.

Logo após o gol de Havertz, Arteta tirou Gabriel Jesus e Saka do jogo e colocou Trossard e Gabriel Martinelli. Além de Jesus e Saka, Declan Rice e Jorginho, também titulares neste sábado, haviam sido poupados na vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town, um rival teoricamente mais fraco (18º do campeonato), no meio de semana. Na próxima terça-feira, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

E foi de Trossard, que jogava no Brighton antes de se transferir para o Arsenal, o terceiro gol da vitória. Aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante belga partiu do campo de defesa do Arsenal, recebeu passe de Havertz, invadiu a área e tocou por cima do goleiro Verbruggen.

Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta, em seu estádio, o Aston Villa, time que está na quarta posição do Inglês, com 60 pontos, no domingo. O Brighton joga com o Burnley, que está na zona de rebaixamento, no sábado.