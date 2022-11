Arsenal sofre, mas vence e está nas oitavas de final da Liga Europa

O Arsenal está classificado para as oitavas da Liga Europa, mas não foi fácil. O time londrino derrotou, nesta quinta-feira, em seu estádio o FC Zurich, por 1 a 0, e terminou em primeiro lugar no Grupo A, com 15 pontos, dois à frente do PSV Eindhoven, que vai disputar uma vaga no mata-mata no playoff com um terceiro colocado vindo da Liga dos Campeões.

O gol da vitória do Arsenal foi marcado por Tierney, aos 17 minutos do primeiro tempo, após acertar um belo chute de pé esquerdo de fora da área.

O PSV também venceu, mas fora de casa, ao marcar 2 a 1, no Bodo/Glimt, na Noruega. Sampsted (contra) e Bakayoko marcaram para a equipe holandesa, enquanto Zugelj, nos acréscimos da etapa final, descontou para os donos da casa.

No Grupo B, o Fenerbahce, do técnico Jorge Jesus, também se garantiu nas oitavas, ao vencer, em Cracóvia, na Polônia, o Dínamo de Kiev, por 2 a 0, com um gol do brasileiro Willian Arão. A equipe turca terminou com 14 pontos, dois à frente do francês Rennes, que só empatou, por 1 a 1, em casa com o AEK Lamaca.

No Grupo C, a Roma venceu o Ludogorets, por 3 a 1, no Estádio Olímpico, mas acabou em segundo lugar, superado pelo Bétis, que derrotou o HJK Helsinki por 3 a 0, na Espanha.

Confira os demais classificados para as oitavas: Union St. Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e Ferencvaros. Foram para os playoffs: Unión Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes e Monaco.