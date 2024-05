Arsenal quer negociar Gabriel Jesus na próxima janela de transferências, diz site inglês

Os dias de Gabriel Jesus no Arsenal podem estar próximos de acabar, segundo o site The Athletic. A notícia mais recente é de que o clube inglês pretende negociar o brasileiro na próxima janela de transferências. As seguidas lesões do jogador e a concorrência na posição fizeram o time de Londres considerar a possibilidade de uma venda para a próxima temporada. O site divulgou que o diretor esportivo da equipe, Edu Gaspar, esteve na Arábia Saudita com a intenção de avaliar o mercado para alguns atletas.

Porém, o jogador possui contrato com o Arsenal até 2027 e, segundo pessoas próximas a ele, não teriam chegado propostas de outros clubes para contratá-lo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Mikel Arteta disse contar com o brasileiro no elenco. “Não sei de onde isso está vindo. Nenhuma intenção de deixá-lo sair”, afirmou.

Jesus foi contratado pela equipe em 2022, após passagem pelo Manchester City. O valor da negociação foi de 52 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões na época). Após um início participativo e com gols, uma lesão no joelho esquerdo durante a Copa do Mundo no Catar fez o rendimento do atacante cair, sendo menos utilizado por Arteta. O ex-Borussia Dortmund, Kai Harvetz, passou a assumir a posição de titular.

O atacante até falou sobre as lesões em coletiva de imprensa. Um dia antes, para o duelo contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões, disse que não se lembrava quando foi a última vez que jogou sem nenhuma dor.

DE VOLTA PARA O BRASIL?

O que pode ser uma saída da Inglaterra, talvez possa ser uma volta ao Brasil. A situação atiçou a imaginação de muitos palmeirenses que se animaram com um possível retorno. Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus deixou o clube em 2017 para ir jogar na Inglaterra. Nas redes sociais, muitas campanhas foram feitas pelos torcedores para um possível empréstimo. Porém, pessoas que acompanham o estafe do jogador disseram que ele só voltaria ao país caso não tenha mais mercado na Europa.

Desde que chegou ao Arsenal, Gabriel Jesus possui 19 gols e 14 assistências em 66 jogos.