Arsenal perde para o Aston Villa e Manchester City continua na liderança do Campeonato Inglês

O Manchester City está de volta à liderança do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola venceu o Luton Town neste sábado e precisou torcer contra Liverpool e Arsenal para permanecer na ponta ao final da 33ª rodada. E deu certo. O primeiro perdeu para o Crystal Palace, enquanto que o Arsenal foi superado pelo Aston Villa, por 2 a 0, no Emirates Stadium, e pode deixar escapar o título entre os dedos mais uma vez.

Com o revés, o Arsenal deixou o primeiro lugar e acabou parando na segunda colocação, com 71 pontos, dois a menos do que o Manchester City. O Liverpool é o terceiro, com 71. Já o Aston Villa soma 63.

A vitória foi muito importante para o Aston Villa. Além de dar um gás a mais nas rodadas finais, o time pulou para o quarto lugar, tirando o Tottenham (60) da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Apesar de jogar fora de casa, o Aston Villa não teve medo de ir para cima do Arsenal e criou uma grande oportunidade logo de cara com Watkins. A bola, no entanto, passou por cima do travessão. Do outro lado, Havertz exigiu uma defesa milagrosa do goleiro Emiliano Martinez.

O Arsenal cresceu na partida e passou a dominar o Aston Villa. O time da casa perdeu várias chances, principalmente com Trossard e Gabriel Jesus. A equipe visitante chegou mais uma vez, em chute de Watkins, que carimbou a trave esquerda.

Diferente do primeiro tempo, quando os dois times buscaram o ataque a todo o minuto, a segunda etapa foi mais cautelosa e com poucas chances de gol. O Aston Villa acabou sendo cirúrgico para derrotar o rival. Aos 39 minutos, Bailey recebeu de Digne e só empurrou para o gol.

Atrás do placar, o Arsenal precisou sair para o ataque e foi castigado. Aos 42, Watkins saiu na frente do gol e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0 e confirmar um triunfo surpreendente no Emirates Stadium.

Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Wolverhampton no sábado, às 15h30 (horário de Brasília), no Molineux. Já o Aston Villa recebe o Bournemouth no domingo, às 11h, no Villa Park.