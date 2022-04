Esporte Arsenal perde na casa do Crystal Palace e não volta ao G-4 do Campeonato Inglês

O Arsenal desperdiçou nesta segunda-feira uma grande oportunidade de encostar no Chelsea, na briga pela terceira colocação do Campeonato Inglês, ao cair em visita ao Crystal Palace, por 3 a 0. O resultado negativo ainda fez a equipe de Mikel Arteta fechar a 31ª rodada fora do G-4 – equipes que vão direto para a Liga dos Campeões.

Ganhar o quarto jogo seguido no Campeonato Inglês significaria ao Arsenal chegar aos 57 pontos, ainda com uma partida por fazer na competição, diante de 59 do Chelsea, que tropeçou na rodada. Mas a apresentação no Selhurst Park não foi como esperado e o revés acabou custando caro.

Com 54 pontos, o Arsenal perdeu a quarta posição para o Tottenham no saldo de gols. Buscará a recuperação na sexta-feira, quando hospedará o Brighton, no Arsenal Stadium. O Tottenham visitará o Aston Villa no dia seguinte.

O primeiro tempo foi decisivo para a derrota desta segunda-feira. Em um intervalo de oito minutos, o Arsenal sofreu gols de Mateta e Ayew, ambos com assistências do zagueiro Andersen, que deixaram o Crystal Palace tranquilo.

No primeiro gol, após cobrança de falta para a área, o dinamarquês escorou de cabeça e Mateta, também de cabeça, mandou às redes. Festejou muito e ainda deu um pontapé na bandeirinha de escanteio. O Crystal Palace abriu o placar logo aos 16 minutos.

O Arsenal ainda tentava se reencontrar no jogo quando levou outro golpe duro. Andersen lançou do meio-campo para Ayew. Ele aproveitou o bote errado de um zagueiro, se livrou de outro e bateu forte para ampliar.

Depois do intervalo, o Arsenal voltou mais agressivo para tentar “voltar para a partida”. A ideia era fazer um gol cedo para tentar o empate e até a virada. Contudo, o Crystal Palace soube se defender e foi cirúrgico no erro dos visitantes. Partey perdeu a bola no meio, Zaha recebeu e acabou derrubado na área. Pênalti que o próprio atacante marfinense cobrou com categoria para fechar o resultado.