Esporte Arsenal leva 3 gols do Brighton e deixa o City perto do título do Inglês

Após liderar boa parte do campeonato, o Arsenal praticamente deu adeus ao título neste domingo, ao perder para o Brighton por 3 a 0, no Emirates Stadium, pela 36ª rodada. A duas rodadas do fim, o Arsenal ocupa a segunda posição, com 81 pontos, contra 85 do Manchester City, que ainda tem um confronto a menos que o seu rival.

Precisando vencer, o Arsenal se jogou no ataque e por muito pouco o atrevimento não custou caro. Aos 11 minutos, Enciso balançou na frente da marcação e arriscou. Ramsdale salvou. Do outro lado, Ödegaard tentou responder da mesma forma, mas jogou a bola pela linha de fundo.

A necessidade da vitória jogou contra o Arsenal durante o primeiro tempo. O time mostrou nervosismo em vários momentos e isso influenciou para que o jogo ficasse tenso e com várias faltas, tanto que Gabriel Marinelli precisou deixar o campo com dores.

Sem uma de suas estrelas, o Arsenal não foi muito efetivo no ataque. Gabriel Jesus deixou chamar a responsabilidade, mas o goleiro Steele frustrou os planos do brasileiro com importantes defesas.

O jogo ficou aberto e o Brighton teve a melhor oportunidade do primeiro tempo aos 36 minutos. Mitoma passou por White e avançou livre pela esquerda. Ele cruzou, Ramsdale desviou, mas não impediu que a bola chegasse em Enciso. O atacante pegou de primeira e jogou para fora.

O intervalo fez bem para o Brighton. O time visitante voltou ainda melhor e abriu o placar com apenas cinco minutos. Mitoma recebeu pela esquerda e deixou para Estupiñán. O lateral foi até a linha de fundo e cruzou. A sobra foi do próprio atleta, que colocou a bola na cabeça de Enciso. O paraguaio mandou para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Arsenal precisou ir para o tudo ou nada. Nelson recebeu na direita de Saka e arriscou. A bola foi para fora. O time mandante continuou pressionando, mas também deu o contragolpe do adversário, que por muito pouco não ampliou em duas oportunidades.

Mas um erro grotesco em uma saída de bola da defesa colocou tudo a perder no Arsenal. Trossard tentou afastar o perigo, perdeu a bola, que sobrou para Undav dentro da área. Ele deu um leve toque por cobertura para superar Ramsdale.

O Brighton ainda fez o terceiro aos 50 minutos. Undav arriscou de longe e exigiu grande defesa de Ramsdale. No rebote, Estupiñán deu números finais ao embate.