Arsenal derrota o Tottenham e amplia vantagem na liderança do Campeonato Inglês

Em um jogo cercado por muita rivalidade e com confusão envolvendo o brasileiro Richarlison ao final do duelo, o Arsenal venceu o Tottenham por 2 a 0, neste domingo, e segue sobrando em relação aos concorrentes no Campeonato Inglês. Com o resultado, o time do técnico Mikel Arteta abriu oito pontos de frente sobre o Manchester City e chegou aos 47 na classificação. Os dois gols da vitória foram anotados ainda no primeiro tempo.

A rivalidade entre as duas equipes chegou ao ápice no final da partida, quando Richarlison, que entrou na etapa final, se desentendeu com os adversários. Visivelmente nervoso, primeiro ele se estranhou com Martinelli à beira do gramado. Ao final, discutiu com o goleiro Ramsdale. Em meio à confusão, o juiz decidiu terminar a partida

O Tottenham, que na etapa final teve uma grande atuação e perdeu várias chances de empatar a partida, segue com 33 pontos e ocupa o quinto lugar na competição.

Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana. Disposto a manter o embalo e a folga na liderança, o Arsenal terá pela frente o clássico com o Manchester United, em seu estádio, no domingo. Já o Tottenham busca a reabilitação no torneio visitando o Fulham.

O Arsenal teve uma dificuldade inicial no início do clássico diante da boa marcação do rival. Mas foi em uma falha individual do goleiro Lloris que o líder abriu o caminho da vitória. Após desvio de Sessegnon em cruzamento da direita, o goleiro francês se atrapalhou e acabou jogando a bola para o fundo das redes: 1 a 0 aos 14 minutos.

Com um repertório variado de jogadas, o time do técnico Mikel Arteta seguiu na sua estratégia e alugou o campo do adversário. Aos 25 minutos Partey pegou uma sobra na entrada da área e acertou a trave.

A pressão se manteve e, aos 35 minutos, o placar foi ampliado. Em uma ofensiva pela direita Odegaard foi acionado e, com chute de meia distância, acertou o canto de Lloris: 2 a 0 aos 35 minutos.

Na volta do intervalo, O Tottenham reagiu e mostrou a sua força em duas chances claras de gol em cinco minutos. Na primeira, Harry Kane chutou cruzado e Ramsdale conseguiu salvar. Logo depois, Sessegon foi lançado na área e finalizou no canto. Com o pé esquerdo, o goleiro do Arsenal tirou a bola.

A partida cresceu em intensidade e os jogadores passaram a dividir os lances de forma mais ríspida. Ao fim do jogo, Richarlison se desentendeu com o goleiro Ramsdale e o confronto ficou paralisado. Em meio à confusão no gramado, o clássico foi encerrado com os jogadores do Arsenal comemorando o triunfo junto à torcida.