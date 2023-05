Esporte Arsenal derrota Newcastle e fica a um ponto do líder Manchester City no Inglês

Arsenal e Manchester City seguem brigando ponto a ponto pelo título do Campeonato Inglês. Neste domingo, o time de Mikel Arteta voltou a encostar no rival ao vencer o Newcastle por 2 a 0, no St. James’s Park, pela 35ª rodada. Os gols da vitória foram marcados por Ödegaard e Schär, contra.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 81 pontos, um atrás do Manchester City. O Newcastle, apesar da derrota, ficou em terceiro, com 65.

Com um ataque formado por Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, a expectativa era uma pressão inicial do Arsenal. Mas foi o Newcastle que fez o vice-líder assustar. Logo de cara, Bruno Guimarães, em jogada ensaiada, chutou e o árbitro pegou mão de Kiwior, pênalti. No entanto, o lance foi anulado após consulta do VAR. Antes disso, o time da casa já tinha acertado a trave do rival.

A decisão, favorável ao Arsenal, fez o time visitante crescer na partida. Aos 13 minutos, Bruno Guimarães cometeu falta em Gabriel Jesus. O Arsenal começou a trocar passes no ataque, até que Ödegaard resolveu arriscar de longe e surpreendeu o goleiro Pope.

Com a vantagem, o Arsenal passou a dominar a partida e desperdiçou boas oportunidades de gol. O Newcastle voltou a arriscar apenas aos 26 minutos, quando Callum Wilson recebeu de Bruno Guimarães e ajeitou para Willorc. O volante chutou rasteiro para um milagre de Ramsdale.

O Arsenal pressionou no final e poderia ter saído com um placar ainda mais elástico. Aos 51 minutos, Ödegaard recebeu de Martinelli, driblou o zagueiro e saiu na cara do gol. No arremate, Pope levou a melhor ao fazer uma defesa espetacular.

O início do segundo tempo foi um festival de chances perdidas. Do lado do Newcastle, Murphy deixou Zinchenko no chão e cruzou para Isak, na pequena área, mandar na trave. Logo na sequência, Schär também tentou e viu Ramsdale salvar mais uma vez o time visitante.

Do lado do Arsenal, Gabriel Martinelli tabelou com Jesus, invadiu a área e chutou caprichosamente no travessão. Aos 25 minutos, não teve jeito. Martinelli avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola bateu no pé de Schär e morreu no fundo das redes.

Nos minutos finais, o Arsenal continuou pressionando, mas o Newcastle impediu um placar maior, e até teve chance de diminuir, mas o time visitante confirmou o triunfo por 2 a 0.