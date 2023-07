Arsenal contrata Rice, do West Ham, em transferência recorde entre jogadores britânicos

O Arsenal confirmou neste sábado a contratação do meio-campista inglês Declan Rice, em negociação com o West Ham. Horas após o ex-time de Rice confirmar a despedida do atleta por um valor recorde entre atletas britânicos, o Arsenal, que era apontado como principal opção, confirmou a compra do jogador de 24 anos.

Apesar de os times não terem confirmado o valor da transferência, a imprensa local aponta que o Arsenal pagará uma taxa inicial de 100 milhões de libras (R$ 626 milhões), mesmo valor pago pelo Manchester City para contratar Grealish em 2021. Haverá também um acordo por bônus, que poderá alcançar o valor total de R$ 660 milhões. No entanto, o valor pago pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund pelo inglês Jude Bellingham também poderá ultrapassar os R$ 665 milhões com os bônus acordados.

“Minhas ambições agora são vencer com o Arsenal novamente. É hora de dar um passo maior e vencer a Premier League, vencer a Liga dos Campeões, e eu não estaria aqui se não acreditasse nisso. Este clube e seus torcedores sempre estarão no meu coração e serão parte de quem eu sou”, disse Rice em sua apresentação.

O jogador ainda deixou uma carta para a torcida do West Ham, onde passou quase 10 anos. “Jogador por um time que não seja o West Ham pela primeira vez será uma experiência incomum. Eu ainda não sei como me sinto, mas também sei que vocês vão entender e respeitar que minhas lealdade profissional precisam agora estar com meu novo clube.

Rice esteve com a seleção da Inglaterra na última Copa do Mundo e era um desejo antigo do técnico Mike Arteta. “Declan está trazendo uma qualidade inquestionável ao time, ele é um talento excepcional. Um jogador com muito potencial para ter sucesso por aqui”, disse o treinador.

Rice chega para ocupar o lugar de Granit Xhaka do meio-campo do Arsenal, já que o suíço foi vendido para o Bayer Leverkusen. O Arsenal também anunciou nesta semana a contratação do zagueiro Jurrien Timber, do Ajax, e do meia-atacante Kai Havertz, que estava no Chelsea.