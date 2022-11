Esporte Arsenal anuncia Edu Gaspar como primeiro diretor esportivo do clube

Braço direito do técnico Tite na Copa do Mundo de 2018, Edu Gaspar será o primeiro diretor esportivo do Arsenal. O clube inglês fez o anúncio da promoção do brasileiro nesta sexta-feira. Ele vinha exercendo o cargo de coordenador técnico desde 2019, quando deixou a CBF.

“Estou muito feliz por ter este novo cargo que vejo como uma evolução e consolidação da maneira como tenho trabalhado. Estamos fazendo um bom progresso em todas as áreas de nossos homens, mulheres e academia. Estamos todos entusiasmados com o que pode ser alcançado”, declarou Edu Gaspar.

A promoção vem ao encontro da boa fase do time no Campeonato Inglês. O Arsenal é o líder com 37 pontos, cinco à frente do Manchester City. Newcastle, com 30, e Tottenham, com 29, fecham a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa no momento.

“Estou ansioso para aproveitar o trabalho árduo de tantas pessoas e ajudar todos nós a crescer juntos e ter mais sucesso, e sou grato pela confiança que o clube depositou em mim. Seguimos em frente juntos”, completou.

Ex-jogador de Corinthians, Arsenal e Valencia, Edu Gaspar tem 44 anos e começou a carreira como dirigente no time paulista. Ao lado de Tite, foi campeão da Copa Libertadores de 2012. A parceria funcionou tão bem que o treinador levou o dirigente para a seleção brasileira. Edu deixou a CBF em 2019, justamente para voltar ao Arsenal.

“Estamos muito satisfeitos que Edu esteja comprometendo novamente seu futuro com o clube que ele claramente ama, depois de fazer uma contribuição tão positiva e crítica para nosso progresso em seu tempo conosco até agora. A promoção formaliza sua influência já crescente sobre nossas operações do futebol feminino e esperamos fortalecer ainda mais a integração entre nosso primeiro time masculino e o feminino”, afirmou o presidente-executivo do Arsenal, Vinai Venkatesham.

Por causa da Copa do Mundo, o Campeonato Inglês só retorna no dia 26 de dezembro. O próximo desafio do Arsenal é contra o West Ham, em casa.