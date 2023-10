Arrascaeta treina e pode reforçar Flamengo contra o Corinthians; Allan passa por cirurgia

Apesar das chances remotas de título, o Flamengo ainda acredita que possa desbancar o líder Botafogo no Brasileirão (nove pontos na frente) e o técnico interino Mário Jorge vem trabalhando forte para armar o time que encara o Corinthians, sábado, na Neo Química Arena. A boa notícia da quinta-feira foi o uruguaio Arrascaeta treinando normalmente. Por outro lado, o clube confirmou que o volante Allan passará por cirurgia no tornozelo.

Depois de lutar muito para atuar no segundo jogo da final da Copa do Brasil, Arrascaeta acabou poupado diante do Bahia para continuar o trabalho de reforço muscular na coxa. Deu lugar a Everton Ribeiro. Agora, o camisa 14 aprimora o físico para jogar no sábado.

Arrascaeta é peça vital do Flamengo. Na temporada, foram 41 jogos disputados, com 10 gols e 12 assistências. Mas na história de quatro anos no clube, o time venceu 71% dos jogos no qual o uruguaio atuou. Das 234 partidas com ele, foram 150 vitórias, 50 empates e 34 derrotas.

Nesta quinta-feira, o Flamengo divulgou fotos do meia-atacante trabalhando com o grupo e bastante sorridente. A torcida “invadiu” as redes sociais do clube para mandar mensagens otimistas ao jogador e já celebrando o retorno.

ALLAN PASSA POR CIRURGIA

O Flamengo vai aproveitar a pausa de 10 dias da Data Fifa para adiantar a recuperação do volante Allan, submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira. O jogador está em recuperação da ruptura da fascia plantar do pé esquerdo e realizou um procedimento no Hospital Copa Star, com a doutora Verônica Vianna, para retirar calcificação óssea no tornozelo direito.