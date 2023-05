Esporte Arrascaeta treina e deve reforçar o Fla no jogo com o Fluminense na Copa do Brasil

O meia Arrascaeta foi a novidade do treino do Flamengo nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu. A atividade, que também contou com a participação de jogadores que não enfrentaram o Cruzeiro, no domingo, teve participação integral do atleta uruguaio. Ele realizou todo o trabalho físico e técnico e deve reforçar a equipe de Jorge Sampaoli para o Fla-Flu de quinta-feira, em jogo que define vaga na Copa do Brasil.

A presença do uruguaio animou a comissão técnica, que deve intensificar os preparativos para contar com a volta do atleta. Cebolinha, David Luiz e Victor Hugo também estiveram presentes no CT e trabalharam com bola.

Já o meia Everton Ribeiro segue entregue ao departamento médico e dificilmente deverá estar em campo. Caso seja realmente vetado, Matheus França deve ocupar a sua posição no meio de campo.

Flamengo e Fluminense vão para o clássico sob pressão. O time rubro-negro, que empatou os últimos dois confrontos, foi muito vaiado após o 1 a 1 diante do Cruzeiro em pleno Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O Fluminense, que tem levado a melhor sobre o rival nos últimos clássicos, também não passa por um bom momento. A equipe do técnico Fernando Diniz vem de três derrotas seguidas (Botafogo, The Strongest e Corinthians) e não balança a rede há quatro partidas.

No primeiro confronto, válido pelas oitavas de final, as duas equipes ficaram no empate sem gols. Nesta quinta, quem vencer garante a sua permanência na Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade no marcador, a disputa da vaga vai ser definida nas penalidades.