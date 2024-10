Esporte Argentina supera França no sufoco e encara o Brasil em sua 3ª final seguida da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de futsal, disputada no Usbequistão, terá o maior clássico sul-americano na decisão deste domingo. Um dia após o Brasil avançar para buscar seu 6º título superando a Ucrânia, a Argentina bateu a França, também no sufoco, por 3 a 2, para chegar à terceira final seguida.

Enquanto a Argentina buscará seu segundo título após ser campeã em 2016 diante da Rússia e vice em 2021, caindo diante de Portugal, o Brasil tentará o hexa depois de erguer o troféu em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2021. As seleções chegam à final invictas e ambas com 100% de aproveitamento, ganhando seus seis jogos.

A definição da vaga na final de domingo, em Tashkent, agendada para meio-dia (horário de Brasília) veio em uma falta boba de Guirio na lateral da quadra que se transformou em tiro livre de sete metros – foi a sexta dos franceses. Restando 3min28s para o fim da segunda semifinal, Arrieta ajeitou com carinho e bateu colocado, no canto esquerdo, para enorme festa dos hermanos.

Da mesma maneira que Brasil x Ucrânia, inclusive o placar final, argentinos e franceses fizeram uma equilibrada partida semifinal. Mas sem virada. Arrieta abriu o placar em cobrança de pênalti, Menendez empatou em belo giro e Claudino desviou a batida de Borruto para fechar o primeiro tempo com 2 a 1 para a Argentina.

Menendez, mais uma vez, havia empatado até a falta boba de Guirio acabar sendo decisiva. A França jogou os últimos minutos com goleiro linha, mas pouco ameaçou o gol rival. Ainda levou uma bola na trave e, na última chance, parou em defesa do goleiro.